Pārdomu un pārsteigumu pilna nedēļa - horoskops visām zodiaka zīmēm no 21.09. līdz 27.09.

Šajās atvasaras dienās gribēsi atpūsties, atslābināties, piedzīvot ko nebijušu, taču situācija darbā prasīs tavu klātbūtni, tāpēc cits nekas neatliks kā meklēt kompromisu starp pienākumu un atpūtu. Esi dedzīgs, aizrautīgs, gatavs iet līdz galam, neraugoties ne uz kādām grūtībām. Azarts būs tavs virzītājspēks, taču nedomā tikai par savām interesēm vien.

VĒRSIS

Piepildi mirkļus nesteidzoties. Tavs noskaņojums būs atkarīgs no tā, cik gandarīts būsi par piedzīvoto. Nodarbojies ar praktisku rosību – vai nu mājokļa remontu, vai kāda dzīvē noderīga amata apguvi. Saimnieciski darbi, ražas vākšana un krājumu gatavošana ziemai novērsīs domas no nebeidzamiem filozofiskiem prātojumiem un dzīves jēgas meklējumiem.

DVĪŅI

Tavas darbības ietekmēs emocijas, kas var novest pie tā, ka galu galā kaut ko nāksies nožēlot. Nesaskaņu izlīdzināšanā liela nozīme būs emocionāla saviļņojuma brīdī teikta vārda spēkam. Atceries, lai kaut ko iegūtu, reizēm kaut kas cits ir jāupurē. Pacenties nokārtot aktuālās parādsaistības. Vēlāk personiskajā dzīvē var rasties neliels sajukums. Vilšanos var sagādāt esošās attiecības, bet jaunas veidosies ar grūtībām.

VĒZIS

Piedaloties pacenties būt tāds kā visi. Saplūšana ar pūli tevī radīs kopības izjūtu, tā savukārt atbrīvos no atbildības lēmumu pieņemšanā. Atļaujies būt pasīvs. Cik vien iespējams, iekārtojies tā, lai vari darīt to, kas tev patīk un sagādā prieku. Rūpējies ne tikai par labu ārējo izskatu, bet arī psiholoģisko komfortu – atslābinies, neuztraucies par niekiem, nepieļauj, ka negaidīts situācijas pavērsiens izsit tevi no līdzsvara.

LAUVA

Enerģijas tev pietiks, lai iekarotu kaut Everestu, bet jautājums ir – cik labi organizēts esi un kā esi gatavojies svarīgu izaicinājumu pievārēšanai? Turpinājumā iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē būs tik daudz, ka palikt malā un neizmantot neko no piedāvātā būs nesaprātīgi. Ļaujies mirkļa impulsam, atsaucies aicinājumam, pat ja tas pirmajā mirklī nekādu lielo sajūsmu neizraisa.

JAUNAVA

Par to, ka tev aiz muguras notiek nekontrolētas aktivitātes, uzzināsi apstākļos, kad daudz uzmanības tam veltīt nebūs iespējas. Taču nepārdzīvo! Veic analīzi, jo galvenais ir atšķirt to, ko tu spēj ietekmēt no lietām, kurās tev nav teikšanas. Turpinājumā paņem pauzi, atļaujies dzīvot nesteidzīgi, mierīgi. Trokšņainus burziņus aizstāj ar intīmu saskarsmi.

SVARI

Attiecībās esi atklāts, godīgs, augstsirdīgs un piedāvā tādiem būt arī citiem, tad atbrīvošanās no liekulīgām attiecībām notiks pati no sevis. No liela darba apjoma un grūtībām nebaidies, galvenais, lai tas, ko dari, tev patīk. Ej uz darbu ar prieku, tad mājās atgriezīsies ar gandarījuma izjūtu. Neraizējies, ja kādam tava rīcība šķiet aplama, neļauj kritiskām piezīmēm ietekmēt tavu izvēli un rīcību.

SKORPIONS

Lai arī lielāko daļu cilvēku šajās atvasaras dienās interesē atpūta un izklaide, tas neattieksies uz tevi. Aktivitātes karjeras lauciņā nevar atlikt uz citu reizi. Kal dzelzi, kamēr tā karsta. Turpmāk laikus brīdini par savas nostājas un plānu maiņu. Nesasteidz savu vai kolektīvo plānu īstenošanu, uzskatot tās par neatņemamām un neatkārtojamām iecerēm, jo īpaši – ja runa ir par biznesu.

STRĒLNIEKS

Ar kājām esot jāstāv stingri uz zemes, bet galvai jāatrodas mākoņu līmenī. Rēķinies ar to, tāpēc atver acis, nebaro sevi ar ilūzijām – tad būs daudz vieglāk samierināties ar to, kas notiek realitātē. Atbrīvojies no veltām cerībām, ļauj domām būt lēnprātīgām un sajūtām – piezemētām, tad, iespējams, atskārtīsi, cik maz reizēm vajag, lai justos laimīgs un ar dzīvi apmierināts.

MEŽĀZIS

Nonākot izvēles priekšā, nesteidzies, atsakies no stereotipiem, esi attapīgs, gatavs improvizēt. Ir vērts pasekot līdzi savām vēlmēm un sapņiem, jo kāds no tiem var kļūt par lielisku pamudinājumu jaunām aktivitātēm. Turpinājumā daudz būsi aizņemts ar apkārt notiekošo. Tavā uzmanības lokā iepeldēs kāda būtne, kas uzjundīs romantisku noskaņojumu.

ŪDENSVĪRS

Atšķirīga ētikas līmeņa ļaudis mēģinās iegūt tavu labvēlību, tāpēc esi piesardzīgs – aiz laipna smaida var slēpties divkosība. Vēlāk daudz neprāto par to, kas tev ir vai nav pa spēkam, rīkojies, un tu uzzināsi par sevi daudz jauna. Notiekošais stiprinās un vairos tavas cerības uz labāku nākotni. Pat tad, ja ticība pozitīvam iznākumam nedaudz noplok, tev būs visas iespējas atgūt optimismu un iekšēju harmoniju.

ZIVIS

Esi neordinārs! Tas būs labākais veids, kā piesaistīt uzmanību, iegūt jaunus paziņas, bet konkurentiem likt nedaudz pierauties. Sīkas ķibeles uztver kā brīdinājumu, kas liecina, ka jābūt piesardzīgākam. Nelidinies mākoņos, koncentrē uzmanību uz to, ko dari, rēķinies ar izvirzītajām prasībām. Cildeni nodomi var tikt nepareizi interpretēti, tos var pārprast pat kāds no vistuvākajiem cilvēkiem.

