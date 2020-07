Jūtos nomākts pēc atvaļinājuma... Ko darīt?

Tas, ka cilvēki pēc atvaļinājuma nejūtas iedvesmoti un priecīgi, bet gan nomākti, nav nekas jauns. Psihologi to dēvē par pēc atvaļinājuma blūzu, kas ir līdzīgs stāvoklis pēc ilgi gaidītiem svētkiem. Ļoti iespējams, ka esat dzīvē likuši lielas cerības un ilgi gaidījuši kādu notikumu, pasākumu, piemēram, iemīļotās rokgrupas koncertu, Ziemassvētkus vai savas kāzas. Taču jau nākamajā dienā pēc pasākuma izjutuši tādu kā tukšuma sajūtu, vilšanos vai nomāktību, lai gan pasākums bija izdevies.

Psihologi to skaidro ar lielajām cerībām, kas tiek liktas uz šo pasākumu vai notikumu. Mūsu domas un emocijas tiek koncentrētas uz šo pasākumu neapzinoties, ka tas izgaisīs un dzīve turpināsies arī pēc tam. Līdzīgas sajūtas izjūt vidusskolēni vai studenti pēc gala eksāmeniem, kad mēnešiem ilgi viņi ir domājuši par pārbaudījumiem, taču īsti nezina, ko darīt, kad tie nokārtoti.

Atpūta no atpūtas

Dažiem cilvēkiem tas varētu šķist muļķīgi, bet cilvēkiem nepieciešama atpūta pēc atvaļinājuma. Tāpēc ieplāno to! Neatgriezies no atvaļinājuma vēlā svētdienas vakarā, zinot, ka pirmdien no rīta tevi gaida svarīga sapulce darbā. Ir labi, ja vari atvēlēt sev vismaz vienu dienu, nedarot neko, izmazgāt drēbes, mierīgi izkrāmēt ceļasomu un aklimatizēties ierastajai rutīnai.

Gremdējiet atmiņās

Atvaļinājumu var nedaudz pastiept garāku, to iemūžinot. Izveido fotoalbumu no savām atvaļinājuma laikā uzņemtajām bildēm. Visas skaistās un bezrūpīgās atmiņas būs vienuviet, atcerēties braucienu un atsauksi atmiņā klusos un mierpilnos mirkļus, kurus, iespējams, jau esat aizmirsis.

Dzīve turpinās

Lai būtu vieglāk aklimatizēties, ieplāno sev patīkamas un mīļas lietas, pēc atgriešanās no atvaļinājuma. Iespējams, ka draugi būs priecīgi satikties un paklausīties tavos stāstos, varbūt ir laiks aiziet uz kādu skaistumkopšanas procedūru vai vienkārši pēc darba aizbraukt pastaigāt gar jūru, nevis sēdēt mājās pie TV.

Plāno nākamo

Atgriešanās darbā pēc atvaļinājuma var būt sāpīga, jo apzinies, ka ierastā rutīna, kaitinošie kolēģi vai agrā celšanās nekur nav pazuduši... labs līdzeklis pret šo nomāktību ir plānošana, domājot, kur tu varētu pavadīt savu nākamo atvaļinājumu. Pat tad, ja tas būs pēc vairākiem mēnešiem un uz tikai nedēļas nogali, ideja vien, ka tev priekšā gaida, kas jauns un nezināms, šķitīs iedvesmojoša.

