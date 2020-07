“Man piektdien piezvanīja no telefona numura 67 444 444. Tas ir “Swedbank” telefons. Es to zinu, jo vairākus gadus strādāju par grāmatvedi. Piezvanīja un stāstīja, ka no mana konta ir veikts maksājums un viņu steidzīgi vajag atcelt, ” stāsta Svetlana.

Vārds pa vārdam un Svetlana noticējusi zvanītāja teiktajam. Viņa nosaukusi savu bankas lietotāja numuru, taču tad sapratusi savu kļūdu, ka atklājusi datus krāpniekiem.

“Tad sāku pati zvanīt bankai. Uzreiz visu nobloķējām. ”

Pēc divām dienām apmeklējot banku, atklājies, ka tas nav līdzējis, jo krāpnieki no sievietes konta jau bija nozaguši vairāk nekā 700 eiro. Svetlana lūgusi bankas darbiniekiem palīdzību, lai atgūtu naudu, taču palikusi nesadzirdēta. “Banka tagad neliekas ne zinis, viņiem nav nekāda atbildība.”

AS “Swedbank” pārstāvis Jānis Krops stāsta: “Tur, kur ir iespējams, mēs cenšamies pārskaitījumus veikt atpakaļ. Ja tas neizdodas, tad tas aiziet Valsts policijas pārziņā. ”

Policijā skaidro, ka šis nav pirmais gadījums, kad krāpnieki iztukšojuši cilvēku bankas kontus.

“Uzsākts kriminālprocess par datu iegūšanu, par datu nelikumīgu izmantošanu, kā rezultātā cietušajai personai nodarīts kaitējums 710 eiro apmērā. Pagaidām notiek izmeklēšana un procesuālās darbības, tiek pieprasīta informācija no bankas, kā arī tiek pieprasīta informācija no elektronisko sakaru komersantiem, lai noskaidrotu, vai tiešām šāds gadījums bijis, no kura telefona zvanīts,” skaidro policijā.

Jauns.lv jau iepriekš ziņojis, ka uzdarbojas "Swedbank" viltvārži. Krāpnieki uzdodas par bankas darbiniekiem.

Viltvārži it kā brīdinot par aizdomīgu darījumu un, lai to anulētu, lūdzot nosaukt kartes numuru, PIN kodu un citu sensitīvu informāciju.

"Atceries, ka banka nekad nelūgs šādu informāciju nosaukt pa tālruni. Ja saņem aizdomīgu zvanu, epastu vai citu informāciju, uzreiz sazinies ar banku," brīdina "Swedbank".