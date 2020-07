Saistītās ziņas Dīvaini, spocīgi un amizanti FOTO: kā stāv un krīt Ļeņina pieminekļi Auto trūcīgam ārzemniekam: ieskatāmies padomju autobūves šedevros Padomju laika dzīve: kāpēc slavenajām "hruščovkām" pirmajos stāvos nav balkonu?

Sākotnēji šajā fabrikā lelles ražoja papjē mašē tehnikā, kā pamatā tika izmantots papīrs un līme, kā arī darināja mantiņas no skaidām, taču tagad, kopš 2006. gada, kad fabrika atkal atdzima pēc 1990. gadu krīzes, lietā tiek likti izturīgāki materiāli – polietilēns cietajām daļām, bet plastizols mīkstajām detaļām.

Atsākot darbu 2000. gadu sākumā, fabrikai bija arī jauns nosaukums, taču nesen tā atgriezās pie vēsturiskā vārda, ķeroties klāt tādu mantiņu ražošanai, kādas daudzi atceras no trūcīgajiem padomju gadiem. Arī fabrikas iekārtas saglabājušās no totalitārajiem laikiem.

Fabrikā arī lepojas, ka izejmateriāli izgatavoti turpat Krievijā, bet mati tiek iepirkti no Itālijas. Savukārt veco iekārtu saglabāšana ražošanas procesā paredz to, ka ļoti daudz ir atkarīgs no cilvēka – lelles sejas tiek krāsotas ar roku.

