Zemeņu laiks: 5 gardu un vienkārši pagatavojamu zemeņu kūku receptes

Biezpiena un zemeņu kūka - viegls un gaisīgs cienasts vasaras svētkiem

Šī ir ļoti ātra, viegla un svaiga kūka, jo tās sastāvā ir skābs krējums un daudz zemeņu. Ja negribi cept biskvītu, tad vari par pamatu ņemt sablenderētus cepumus vai pat veselus cepumus, tikai tos pirms tam viegli izmērcē, piemēram, ābolu sulā. Tomēr ar biskvītu būs cita garša. Kūka ir ātri pagatavojama, taču pirms baudīšanas vismaz 6 stundas jāpatur ledusskapī, lai sastingst un sasūcas ar visām garšām.

Zemeņu tiramisu

Tiramisu gan nav kūka, bet brīnišķīgi gards saldēdiens, kurš greznā izskata dēļ droši ierindojas blakus kūkām. Ja nedaudz apnicis klasiskais tiramisu, varbūt ir vērts izmēģināt tam līdzīgu kārtojumu ar zemenēm? Un, protams, vislabākais brīdis šādam eksperimentam ir zemeņu sezonas pats plaukums. Ja biskvīta vietā izmanto dāmu pirkstiņus, šī ir lieliska recepte, kā pagatavot gardu kūku bez cepeškrāsns. Māca konditorejas entuziaste Gundega Krastiņa.

Zemeņu un jogurta kūka

Vēl viena garda un vasarīga kūka ar zemenēm, kuras gatavošanai var iztikt bez cepeškrāsns. Kūkas pamatā ir grieķu vai turku jogurts, šokolādes cepumi pamatnei un, protams, zemenes.

Aprikožu un zemeņu kūka

Svaigas aprikozes satur vai pusi no Mendelejeva tabulas (organismam nepieciešamo vielu). Bagātīgā vitamīnu un minerālvielu satura dēļ veselības nostiprināšanai izcili vērtīga ir svaiga aprikožu sula ar visiem biezumiem. Īpaši to iesaka dzert grūtniecēm un maziem bērniem. Savukārt zemenes par 90% sastāv no ūdens, taču tas nemazina šo ogu vērtību: 100 gramos zemeņu ir 65 miligrami C vitamīna un ar 150 gramiem var uzņemt nepieciešamo šī vitamīna dienas devu. Un šoreiz apvienojam abas izcili veselīgās ogas gardā jo gardā kūkā, kuru pasniedz vēl siltu - ar saldējumu.

Karalisks deserts tikai stundas laikā - zemeņu un putukrējuma kūka

Starp maigām biskvīta kārtām slēpjas aromātiskas zemenes un gaisīgs putukrējums. Šis vieglais un ātrais vasaras deserts prasa tikai stundu laika un pacietību, jo kūkai jāļauj vismaz 12 stundas ievilkties. Kūkas izmērs: 20 x 35 cm. Pirms pasniegšanas kūku atsvaidzini ar svaigu putukrējumu un zemenēm.

