Spēcīgu emociju pilna nedēļa - horoskops visām zodiaka zīmēm no 22.06. līdz 28.06.

AUNS

Kop garīgās vērtības, kas padara attiecības stiprākas, noturīgākas. Runā par savām jūtām un vēlmēm. Ja saruna šķiet svarīga, neatliec to! Tava mērķtiecība un gatavība uzņemties atbildību par sarežģītiem uzdevumiem sajūsminās apkārtējos, palielināsies iespējas saņemt ilgi gaidīto atzinību vai pat paaugstinājumu. Neliels darījums var kļūt par sākumu nopietnam komerciālam projektam.

VĒRSIS

Centies apmeklēt dažādus pasākumus, jo laiks ir labvēlīgs kontaktu dibināšanai un savas autoritātes celšanai. Veiksmīgi kārtosies darījumi. Vēlme izpausties radoši pavērs jaunas iespējas, taču pats no sevis nekas nenotiks – esi gatavs mācīties, pētīt, izzināt, veidot kontaktus ar līdzīgi domājošiem. Privātajā dzīvē ievēro mērenību, neļauj vaļu greizsirdības izpausmēm.

DVĪŅI

Atlaid grožus vaļīgāk un nodarbojies ar to, pēc kā sirds dziļumos alksti visvairāk. Ja ir blakus labi cilvēki – priecājies, ja blakus nav neviena – atpūties, pārdomā dzīvi. Ja esi izvēles priekšā, ilgi nedomā, seko sirdsbalsij. Apstākļi gluži negaidot tevi savedīs kopā ar cilvēkiem, kuri palīdzēs godīgi atzīt savas slēptākās vēlmes un vajadzības, neatteikties no iecerēm.

VĒZIS

Ikvienā situācijā vari izsist maksimālo labumu sev, ja tikai būsi pragmatisks un rēķināsi katru soli. Vienlaikus iespējama romantisku attiecību veidošanās. Vairāk laika izbrīvē privātai dzīvei, neatsaki partnerim, ja viņš tevi kaut kur aicina. Apstākļi pamazām kļūs arī lietišķām aktivitātēm labvēlīgāki, katra pārvarēta problēma vairos paļāvību saviem spēkiem.

LAUVA

Tuvākajās dienās iespējamas nesaskaņas ar tuviniekiem, jo nebūsi attaisnojis uz tevi liktās cerības. Ievēro izvirzītās prasības, nevairies no nepatīkamiem pienākumiem. Atliks tikai atrast pareizo pieeju, un tu itin veiksmīgi ar tiem tiksi galā. Var aktualizēties dzīvesvietas maiņas vai mājokļa labiekārtošanas jautājumi. Izskati piedāvājumus, aplūko dzīvokļus, tomēr ar ilglaicīgu līgumu slēgšanu nesteidzies.

JAUNAVA

Jo atvērtāks un pretimnākošāks būsi, jo lielākas būs izredzes panākt līdzcilvēku uzmanību, bet attiecībās ar mīļoto – sasniegt kāroto kaisli un dvēselisko saskaņu. Vari doties uz tuvajām ārzemēm pēc jauniem iespaidiem un zināšanām. Par uzmanības trūkumu sūdzēties nevarēsi, veiksmīga būs uzstāšanās plašākas auditorijas priekšā. Galvenais, neuztraucies, tev viss izdosies!

SVARI

Vairāk uzmanības velti ģimenei un lietām, kas saistītas ar panākumiem un labklājību. Mēģini sabalansēt darbu un atpūtu – neieslīgsti rutīnā. Tad arī varēsi ķerties pie vairākiem darbiem vienlaikus ne laika trūkuma dēļ, bet gan tāpēc, ka būs jūtams enerģijas pieplūdums un darba spars. Tavās rokās būs visi trumpji, lai pierādītu apkārtējiem savu apķērību.

SKORPIONS

Pieņem lēmumus, veic pārmaiņas savā dzīvē un aizstāvi savu viedokli, ja uzskati, ka tas tiešām ir pareizs. Mīļotā cilvēka uzmanība uzlabos omu un atraisīs entuziasmu. No tevis strāvos šarms un grācija, būs grūti turēties pretī tavai harismai. Izmanto to, lai dibinātu jaunus kontaktus, veiksmīgi iekļautos kolektīvās aktivitātēs. Vēlāk sargies no pārpūles, nenervozē.

STRĒLNIEKS

Šaubu brīžos vari rēķināties ar ģimenes un vistuvāko cilvēku sapratni un atbalstu, īpaši veicot ikdienas pienākumus. Nežēlo līdzekļus ne savas, ne tuvinieku veselības uzlabošanai. Esi godīgs pret līdzcilvēkiem, apvaldi vēlmi panākt savu tūlīt un tagad. Kopīgu plānu īstenošanā svarīgi, lai katrs zina savu vietu un dod savu artavu, tāpēc nepūlies izdarīt kaut ko ārpus ierastā.

MEŽĀZIS

Neļauj šaubām apslāpēt iniciatīvu un motivāciju, jo tikai aktīvi rīkojoties spēsi mainīt situāciju, kas tevi neapmierina. Rīkojies pašaizliedzīgi, pēc labākās sirdsapziņas, tas atmaksāsies. Nekļūsti pārgalvīgs, apejies taupīgi ar savu mantu. Kādas radošas personības gara darbs, viņa skatījums uz lietām un apkārt notiekošo sasauksies ar taviem uzskatiem.

ŪDENSVĪRS

Iespējami lietišķi sakari, kas nodrošinās veiksmīgu ilgtermiņa darbību. Tas sirdij liks pukstēt straujāk un palīdzēs paraudzīties uz dzīvi optimistiskāk. Ja gribi iekarot plašākas publikas simpātijas, esi gatavs mazliet papūlēties. Nepaļaujies uz ierasto rīcības taktiku, izdomā kaut ko jaunu, neparastu. Daudzi gribēs tevi pamācīt, kā pareizi dzīvot, bet tavās vēlmēs un vajadzībās ieklausīsies tikai retais.

ZIVIS

Apceri nākotnes perspektīvas, meklē veidus, kā sevi pilnveidot. Ja gribi piedzīvot ko īpašu, padomā par kaut vai nelielu ceļojumu, kas ne tikai apmierinātu kāri pēc piedzīvojumiem, bet paplašinātu zināšanas, redzesloku. Šobrīd visas ar starptautiskiem projektiem, braucieniem, biznesa sarunām saistītas iniciatīvas būs veiksmīgas un vainagosies ar labiem rezultātiem.

