Sedokova iekļauj kadrus no Latvijas un mīļoto Timmu savā jaunākajā "pašizolācijas" dziesmas video

Sedokova klipā iekļāvusi kadrus no saviem videozvaniem ar Timmu. Populārā dziedātāja un viens no Latvijas basketbola izlases līderiem pašizolācijas laiku šobrīd pavada atsevišķi: Anna - Maskavā, bet Jānis - Latvijā.

Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube.

"Kādu dienu es pamodos un secināju, ka divas nedēļas neesmu redzējusi savu vīrieti, kurš pirms karantīnas bija kopā ar mani katru dienu veselus divus mēnešus. Attālums šķir ne tikai mūs, bet arī daudzus citus cilvēkus visā pasaulē. Gribas zvanīt saviem mīļajiem, atbalstīt viens otru; teikt, ka kopā ar viņiem mums kļūst siltāk. Tā mīlestība, kuru mēs rādām klipā, ir patiesa, īsta, bezgalīga. Tā ir stiprāka par apstākļiem, kādos mēs visi pašlaik esam nonākuši," par savu jaunāko veikumu stāsta dziedātāja.

Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube.

Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube.

Sedokovas klipā redzamas arī citas zvaigznes, piemēram, DJ Smash, Miša Marvins un Anatolijs Cojs, par kuru tika runāts, ka viņš, iespējams, ir dziedātāja dēla tēvs.

Pati dziedātāja atzīst, ka šis dziesmas video ir mīlestības pilns, un viņa to uzskata par savu labāko darbu. “Tagad mums noteikti kļūs siltāk - no tā, ka beidzot varam satikties ar saviem tuvajiem un mīļajiem! Karantīnas laikā mēs daudz ko esam pārdomājuši un iemācījušies novērtēt to, kas mums ir. Mēs esam kļuvuši labāki un atcerējušies, ko nozīmē ilgoties pēc tuviniekiem, ja nav iespējams būt ar viņiem kopā,” saka estrādes māksliniece.

