Spēcīgu emociju pilna nedēļa - horoskops visām zodiaka zīmēm no 8.06. līdz 14.06.

AUNS

Tavas zināšanas un prasmes noderēs, kad, meklējot kopīgu valodu ar darījuma partneriem, atskārtīsi, cik dažādas ir jūsu intereses un principi. Nepieļauj, ka paliec viens ar savu pārliecību, „nelec acīs” priekšniecībai. Nedaudz diplomātijas un smalkjūtības nenāks par sliktu sadarbībai. Nedēļas nogalē vairāk laika atvēli izklaidei un aktīvai atpūtai ar mīļoto.

VĒRSIS

Apvaldi iekšējo nervozitāti, un nebūs grūti ieraudzīt izeju no sarežģītas situācijas. Pat ja paliec viens ar savu pārliecību, neatsakies no tās – meklē veidu, kā pierādīt, ka tu nekļūdies. Vēlāk iespējamas pozitīvas izmaiņas mājās. Situācija būs piemērota tam, lai iegādātos sen kārotu mājas mīluli vai dotu pajumti kādam patversmes iemītniekam. Ja kādam nepieciešama palīdzība, neatsaki.

DVĪŅI

Esi piesardzīgs, pārgalvīgi nepiekrīti visam, ko tev piedāvā vai iesaka. Sarežģījumi var rasties ar parādiem vai mantojuma lietām. Iespējamas situācijas, kuras būs grūti atrisināt bez vilšanās un zaudējumiem. Toties priecēs nejaušas sastapšanās, noderēs agrāk nodibināti kontakti. Nedēļas nogalē pievērsies sev tīkamai atpūtai un izklaidēm, izbaudi romantiskus mirkļus kopā ar mīļoto.

VĒZIS

Tiekoties ar radiem, neskar sasāpējušus jautājumus, nekritizē viņu dzīvesveidu un uzskatus. Savas finansiālās problēmas risini patstāvīgi, nepieļauj tuvinieku iejaukšanos – tas var beigties ar strīdiem un nesaskaņām. Vairāk rūpējies par mājām, ģimeni, pievērsies saimniecisku jautājumu risināšanai. Ievies kādu veselīgu paradumu, iesaisties veselību veicinošās aktivitātēs.

LAUVA

Tuvākajās dienās ar palīgiem darbā nevarēsi rēķināties, var pievilt arī tehnika. Lai nerastos domstarpības, centies būt maksimāli diplomātisks. Neizliecies gudrāks un zinošāks, neuzspied savu viedokli, neiesaisties diskusijās par tēmām, kuras pārzini tikai virspusēji. Priecājies par iespēju būt kopā ar mīļoto cilvēku. Dari viņu laimīgu, un viņa prieks darīs laimīgu arī tevi.

JAUNAVA

Finansiāliem darījumiem šis laika posms nav piemērots. Iespējami strīdi, nesaskaņas, viegli vari iekrist krāpnieku un blēžu nagos. Veicot maksājumus vai uzņemoties finansiālas saistības, lieku reizi pārliecinies, vai tavi aprēķini ir pareizi. Ja iespējams, lielākus pirkumus atliec uz nedēļas beigām. Tad būs vieglāk neapjukt daudzo piedāvājumu priekšā un izdarīt pareizu izvēli.

SVARI

Saprašanos ar tuviniekiem un dzīves draugu var apdraudēt patmīlība un vēlme pašapliecināties. Nekritizē citus, lai izceltu sevi, – tā tu tikai iemantosi pretiniekus un saņemsi nosodījumu, nevis komplimentus. Turpini apgūt kādas konkrētas iemaņas, tiecies ar cilvēkiem, kas var sniegt praktiskus padomus. Veiksmīgi būs arī nelieli, iepriekš rūpīgi plānoti braucieni.

SKORPIONS

Velti spēkus materiālās labklājības stiprināšanai. Rūpējies ne tikai par komfortablu un ērtu dzīvošanu, bet arī par karjeras iespējām. Domā, kā pielāgoties jauniem apstākļiem, liec lietā izdomu un tev piemītošo oriģinalitāti. Tavs virzītājspēks būs ambīcijas un godkāre. Ja noticēsi sev un pārkāpsi zināmai nedrošības sajūtai, panākumi noteikti būs.

STRĒLNIEKS

Vilinājumu būs daudz, taču kāds no tiem var iecirst nopietnu robu tavā budžetā. Ja veic lielāku pirkumu, pārliecinies, vai tas, ko gribi iegādāties, atbilst tavām prasībām. Tev tiks dotas visas iespējas, lai būtu ar dzīvi apmierināts, tikai pašam būs jāmāk saskatīt, ka veiksme un panākumi ir turpat līdzās. Esi enerģisks un apņēmīgs, no pārgalvīgas rīcības gan atturies.

MEŽĀZIS

Bez īpašas vajadzības strīdos neiesaisties, tava iejaukšanās jau tā saspringtu situāciju tikai vēl vairāk sarežģīs. No pārlieku enerģiskas, valdonīgas rīcības atturies, saglabā vēsu prātu un nosvērtību. Sarunās ar priekšniecību centies būt piezemētāks, piekāpīgāks, īpaši, ja esi pieļāvis kādu kļūdu. Nedēļas nogalē, atskatoties uz paveikto, varēsi secināt, ko esi ieguvis, ko – zaudējis.

ŪDENSVĪRS

Atturies no domām par tāliem ceļojumiem un labākas dzīves meklējumiem ārzemēm, jo viegli vari nonākt aplamu priekšstatu varā un pieņemt kļūdainus lēmumus. Aktuāli var kļūt senāk dibināti kontakti, tevi var uzrunāt cilvēki, ar kuriem reiz vienoja kopīgas intereses un uzskati. Attiecības ar draugiem kaut arī būs iedvesmojošas un pacilājošas, tomēr nesniegs to, ko gaidīji.

ZIVIS

Iespējamas finansiālas grūtības, jo var tikt izjaukts līdzšinējais ienākumu un izdevumu līdzsvars. Izturies pret to ar sapratni – tiklīdz situācija darbā nostabilizēsies, atgriezīsies arī ienākumi. Taču situācija pati no sevis neatrisināsies, tāpēc esi gatavs kaut ko darīt lietas labā. Nebaidies no nopietnas izvēles, sper drosmīgus soļus. Balsties uz racionāliem apsvērumiem un dzīves pieredzi.

Saistītās ziņas Astroloģe nosauc trīs zodiaka zīmes, kurām 5. jūnija Mēness aptumsums nesīs liktenīgas pārmaiņas Kurā zodiaka zīmē dzimušās ir vislabākās sievas Horoskops jūnijam visām zodiaka zīmēm: gatavojieties lielām pārmaiņām