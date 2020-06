Tev vajag izmantot atvaļinājumu, pat ja nekur nevar aizbraukt

Pagaidām pasaule sāk lēnām atgūties no pandēmijas izraisītās krīzes. Un, ja tev ir darbs, tad tu turpini iet uz darbu, neskatoties uz riskiem saslimt ar Covid-19, vai strādā no mājām. Un abos gadījumos ir ļoti iespējams, ka tu strādā vairāk nekā iepriekš.

Tāpat iespējams, ka tavs stresa līmenis ir pieaudzis, īpaši, ja mājās ir mazi bērni vai aprūpējamas personas. Un visā šajā pa vidu ir neziņa, cik ilgi pandēmija turpināsies, vai rudenī gaidāms otrs uzliesmojuma vilnis, vai pastāv risks inficēties? Ir laiks no tā visa atpūsties, izmantot atvaļinājumu.

Jā, tev to vajag. Jā, tu esi to nopelnījis tikpat ļoti, cik savu ikmēneša algu. Ņem vērā arī to, ka gads ir gandrīz pusē, ja atvaļinājumu neizņemsi tuvāko mēnešu laikā, kad tad? Un nav teikts, ka nepieciešams izņemt četru nedēļu atvaļinājums, citiem pietiek ar nedēļu vai pāris brīvām dienām, lai restartētos un būtu gatavs jaunam darba cēlienam. Atrastu laiku, lai izgulētos, palasītu grāmatu, sakārtotu māju, izbrauktu zaļumos, kaut vai nedarītu neko. Tavs ķermenis un smadzenes tev būs pateicīgs. Tāpat pateicīgi būs kolēģi un priekšniecība, ja vien saprot, ka mēs varam labi paveikt savu darbu, ja esam kārtīgi atpūtušies.

Atvaļinājums šajos apstākļos ir privilēģija. Padomā par tiem, kas strādā medicīnas jomā, kuriem pieder mazi uzņēmumi, kas cieš no dīkstāves, kā arī visi, kas pandēmijas dēļ kļuvuši par bezdarbniekiem. Taču, ja tev ir piemēroti apstākļi, lai paņemtu atvaļinājumu, dari to!

Nejūties vainīgs, ja prasi atvaļinājumu šajos apstākļos, tā ir priekšniecības atbildība domāt, kurš un kā aizstās tevi tavas prombūtnes laikā.

Un negaidi no sava atvaļinājuma debesu brīnumus. Iespējams, ka arī atvaļinājuma laikā būs jātiek galā ar ikdienišķām rūpēm par māju, bērniem, citiem cilvēkiem. Taču nebūs jāstrādā, jāveic tieši darba pienākumi, kuri aizņem vidēji 7-8 stundas dienā.

Lai izbaudītu atvaļinājumu, dari visu, lai attālinātos no darba. Tā kā šajā atvaļinājumā diez vai sanāks aizbraukt uz tālām zemēm, par prioritāti uzskati atpūšanos no darba, ne jaunu iespaidu gūšanu. Nepārbaudi darba e-pastu, nesēdi mājās, nepavadi visu brīvo dienu pie datora, lai ļautu smadzenēm un acīm atpūsties.

