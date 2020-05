Vai kondicionieris kaitē galvas ādai? Atbild speciālists

"Tā arī darīju, līdz iedzīvojos galvas ādas problēmās. Sākumā galvas āda sāka niezēt, tāpēc izdomāju, ka tas ir tāpēc, ka neizskaloju matu kondicionieri. Tad sāku kārtīgi skalot galvu, nieze pārgāja, bet uzradās cita problēma – galva āda kļuvusi pārlieku sausa. Jau iepriekš (pirms man sāka niezēt galvas āda) iegādājos kondicionieri, uz kura rakstīts, ka tas nav jāizskalo. Vai situācijā, kāda man ir ar galvas ādu, es drīkstu lietot kondicionieri, kas nav jāizskalo, vai tomēr labāk parasto?"

Atbild "Derma Clinic Riga" dermatoloģe Evita Jakušonoka:

“Matu kondicioniera uzdevums ir mitrināt matus un atjaunot to struktūru, izlīdzināt matu virsmu un padarīt tos vieglāk ķemmējamus, neļaujot sapīties. Matu maskas un kondicionieri jāliek tikai uz matu galiem, nekādā gadījumā to nevajadzētu lietot galvas ādā, jo tas var padarīt to jutīgu un radīt iekaisumu. Retos gadījumos, bet tiešām ir pieejami speciāli kondicionieri, kas nav jāizskalo, bet tas rūpīgi jāizlasa uz iepakojuma, lai pārliecinātos, ka tā tiešām ir. Tomēr jutīgai galvas ādai, kurai pievienojusies nieze, šāda veida līdzeklis nebūtu ieteicams.

Sausa galvas āda var būt kairinājuma reakcija no šampūna, kondicioniera vai citiem matu kopšanas līdzekļiem. Dažkārt sausa galvas āda mēdz attīstīties seborejas dermatīta gadījumā, kad galvas ādā lokalizējas sīkas, dzeltenīgas zvīņas, kas var radīt niezi. Galvas ādas sausuma cēloni precīzāk jums palīdzēs noteikt jūsu dermatologs, kā arī ieteiks izvēlēties atbilstošāko matu kopšanas kosmētiku.”