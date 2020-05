Sieva jūtas nodota: vīrs 30 gadus noslēpumā turējis neķītru aizraušanos

Pāris kopā dzīvo jau 30 gadus, taču vīrietis tikai nesen atklājis sievai noslēpumu, kas var izjaukt abu laulību, vēsta "Mirror". Pēc sievas teiktā, vīrs atzinies, ka zog no pazīstamiem cilvēkiem un tuviniekiem apakšbikses.

"Mans vīrs nesen atzinās, ka viņš gadiem zog manas ģimenes un draugu apakšbikses. Esam kopā dekādes. No sirds izrunājāmies un viņš man pateica, ka zog manu radinieku un draugu apakšveļu. Viņš ir labs cilvēks un es vienmēr zināju, ka viņam ir apakšveļas fetišs. Viņam patīk masturbēt uz notraipītām seksīgām apakšbiksēm un esmu ar to mierā. Bet zagt citu tuvu cilvēku apakšbikses un darīt to? Lūdzu, palīdziet."

Pēc vīra atzīšanās sieviete jutusies pievilta. "Man no tā ir pretīgi. Jūtos nodota un neadekvāta. Kas viņam kaiš?" Palīdzības slejas redaktore norādījusi, ka šāda uzvedība nav pieņemama:

"Es nevaru pateikt, kas tieši ar jūsu vīru nav kārtībā, bet pieļauju, ka apakšbikšu īpašnieki būs ļoti sarūgtināti par notiekošo. Šāda uzvedība nedrīkst turpināties."

Kā norāda slejas redaktore, sievietes sajūtas esot pilnīgi normālas šādā situācijā, iesakot ar vīru apmeklēt speciālistu vai draugu, kuram uzticēties un visu izrunāt, lai apakšveļas zagšana vairs neatkārtotos.