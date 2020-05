Latvijā radīta korneoterapeitiskā kosmētika

Atbild zīmola radītāja, estētiskās medicīnas klīnikas “Panacea Premium” vadītāja, ārste ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi kosmetoloģijā Dr. Ludmila Stavro-Freiberga: "Pasaule pēdējos gadu desmitos ir stipri mainījusies, taču kosmētiskie līdzekļi pēc to ķīmiskās struktūras tiek veidoti tieši tāpat kā pirms 100 gadiem. Tie satur ingredientus, bez kuriem agrāk nevarēja iztikt, taču kuri mūsdienās ir viens no lielākajiem agresoriem un ādas pāridarītājiem. Tā kā mūsdienu vidē slodze uz ādu ir palielinājusies, ar vecās paaudzes kosmētiku nodarām lielāku postu, jo tās sastāvs ir morāli novecojis.

Foto: Publicitātes foto

"Response" ādas kopšanas līdzekļos tiek pielietota korneoterapeitiska formula, kas ir maksimāli draudzīga ādas fizioloģiskajam sastāvam. Mūsu kosmētika veiksmīgi aizpilda ādas raga slāņa bojājumus un līdz ar to cīnās ar tādām ādas nepilnībām kā sausumu, akni, apsārtumu un citām dermatoloģiskām problēmām, kā arī pasargā no to atkārtotas rašanās. Tā nesatur agresīvas sastāvdaļas, kas novājina ādas aizsargslāni (raga slāni jeb "stratum corneum"), kā to dara visi vecās paaudzes produkti. Gluži pretēji – "Response" kosmētika stiprina ādu, lai tā atgūtu spēku cīnīties ar vides un dzīvesveida kaitīgo ietekmi. Tāda ir mana atbilde uz kosmētiskām ādas problēmām, kas diemžēl pēdējos gados kļūst arvien izplatītākas."

"Response by Dr. Stavro" korneoterapeitiskā kosmētika

Foto: Publicitātes foto

"Response by Dr. Stavro" bāzes sērija "CORNEOTHERAPY" radīta pēc visiem korneoterapijas principiem:

- risina jutīgas ādas problēmu vai novērš tās rašanos

- veicina ādas dziļo mitrināšanu no iekšpuses

- nodrošina priekšlaicīgas novecošanas aizsardzību

- ieteicama lielpilsētu iedzīvotājiem, kā arī cilvēkiem ar augstu stresa līmeni

Sērija paredzēta dažādiem ādas tipiem bez vecuma ierobežojumiem. Šīs sērijas produktus īpaši rekomendējam:

- ikdienas lietošanai ādai ar dermatoloģiskām problēmām

- pirms un pēc agresīvām kosmētiskām procedūrām

- pirms plastiskām operācijām

Sejas attīrīšanai:

"Response by Dr. Stavro Gentle Cleansing Emulsion"

Foto: Publicitātes foto

Maiga, attīroša emulsija, bagātināta ar dabīgām olīvu, inka-inči, Šī eļļām

Hipoalergēns līdzeklis, satur beta-glikānu, lecitīnu, Aloe Vera un D-pantenolu samazina ādas jutīgumu un nomierina to

Lecitīna fosfolipīdi un keramīdi veicina ādas barjerfunkciju atjaunošanos

Ekskluzīvā tehnoloģija, kas balstīta uz membrānu lipīdiem, emulsijas sastāvā ļauj neizmantot agresīvus emulgatorus, tāpēc šis līdzeklis ne tikai saudzīgi attīra ādu, bet vienlaicīgi darbojas arī kā efektīvs līdzeklis ādas aizsardzības stiprināšanā

Regulāra emulsijas lietošana profilaksē ādas nepilnības, novecošanas pazīmes, nodrošinot veselīgu un mirdzošu izskatu

Emulsija ir piemērota lietošanai visiem ādas tipiem, kā arī ādai ar dermatoloģiskām problēmām un arī pirms agresīvām kosmētiskām procedūrām un rehabilitācijas periodā.

PRIEKŠROCĪBAS:

- nodrošina saudzīgu, bet kvalitatīvu ādas attīrīšanu

- piemērota gan sausai, gan taukainai ādai

- var izmantot arī dekoratīvās kosmētikas noņemšanai

- var izmantot kā vieglu dienas krēmu

"Response by Dr. Stavro Cleansing Water Hydrating Face Mist"

Foto: Publicitātes foto

Maiga attīrīšana saudzīgai ādas kopšanai ar vieglu ādas skābināšanas efektu (рН=5,5). Der visiem ādas tipiem, t. sk., jutīgai, sakairinātai ādai. Izgatavots no aktīvā hidrolāta, kas tiek iegūts no svaigiem āboliem. Saglabājot labi sabalansēto mikroelementu gaistošo sastāvdaļu un minerālsāļu daudzumu, kuri atrodas svaigajā auglī, šis “dzīvais” ūdens piedod līdzeklim mitrinošas un barojošas īpašības. Ūdenī šķīstošā makadamijas eļļa veicina kvalitatīvu, bet vienlaicīgi maigu attīrīšanu, mīkstina un kopā ar hialuronskābi un alvejas ekstraktu lieliski mitrina un nomierina ādu. Unikālā attīrošā un mitrinošā līdzekļa formula neatstāj lipīguma sajūtu, tai piemīt lieliskas sensorās īpašības, viegli notīra ādu no ādas piesārņojumiem un tauku dziedzeru sekrēta, rada svaiguma un komforta sajūtu, tonizē un mitrina. Āda kļūst maiga un mitruma piesātināta

PRIEKŠROCĪBAS:

- nomierina kairinājumu un samazina paaugstinātu jutību

- atsvaidzina un mitrina

- piemērots pat ļoti jutīgai ādai

- var izmantot papildu mitrināšanai dienas laikā, nenomazgājot kosmētiku

Sejas kopšanai:

"Response by Dr. Stavro Smoothing Cream Face & Eyes"

Foto: Publicitātes foto

Krēma sastāvdaļām ir fizioloģiska saderība ar ādas sastāvu, kas palīdz jutīgai ādai stiprināt ādas aizsargbarjeru un atjaunot bojātos lipīdus. Tam ir vērtīgu augu eļļu kombinācija (inka omega, borage, olīveļļas, Šī sviests) ar fitosterola ēteriem, kā rezultātā krēmam ir reģenerējošas, mīkstinošas un aizsargājošas īpašības, tas uzlabo ādas tonusu un elastību. Keramīdi, kā nepieciešama ādas lipīdu barjeras sastāvdaļa, veicina bojātās ādas barjeras stiprināšanu un atjaunošanu. Hialuronskābe kopā ar Šī sviestu piesātina ādu ar mitrumu. Beta-glikāns, E un C vitamīni, pantenols un alvejas ekstrakts uzlabo ādas dabisko aizsardzību pret priekšlaicīgu novecošanos un agresīvu vides iedarbību. Pateicoties savam sastāvam, krēms ir universāls līdzeklis, kuru var lietot gan sejas ādai, gan ādai ap acīm. Tam ir izteikta nomierinoša iedarbība. Krēms izlīdzina ādas mikroreljefu, padarot ādu maigu un samtainu.

PRIEKŠROCĪBAS:

- mīkstina epidermu, padara ādu elastīgu

- rada antioksidatīvu aizsardzību

- atjauno ādas dabisko aizsargbarjeru

- ir profilaktisks līdzeklis priekšlaicīgai foto un hrono ādas novecošanai

- aizsargā ādu no apkārtējās vides kaitīgās ietekmes

- atjauno ādas imunitāti

- mitrina un mīkstina ādu

- izmanto ne tikai sejai, bet arī acu zonai

- maigā krēma tekstūra labi klājas un rada ļoti patīkamu komforta sajūtu

Visi krēmi no "Response by Dr. Stavro" ir ļoti ekonomiski! Tas nozīmē, ka ikdienas lietošanai ir nepieciešams ļoti neliels krēma daudzums un tikai pie ļoti sausas ādas stāvokļa, krēma daudzums varētu būt jāpalielina.

Foto: Publicitātes foto

Produkti pieejami: https://responsecosmetics.com/en/

un estētiskās medicīnas klīnikā "Panacea Premium" iela 7, 2. stāvs, Rīga, tālr. +371 2036 9916.

Reklāmraksts sadarbība ar SIA "Stavro"