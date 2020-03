Vaira Vīķe-Freiberga: "Mani par daudz interesē dzīve…"

Kad ar liftu esam uzbraukuši ēkas augšstāvā, durvis jau atvēris, mūs sagaida Imants Freibergs. Viņa kabinets ir pie pašām durvīm, un viņš pilda laipna mājastēva funkcijas. Pēcpusdienas saule ir tik spilgta – astronomiskā, mitoloģiskā, ziemā tik ļoti gaidītā, bet reizēm traucējošā. Tā rāda savu raksturu.

Vaira Vīķe-Freiberga to dažādās izpausmēs pētījusi savos zinātniskajos darbos, un kādu gaišu pēdu tā pamanījusies ielikt arī viņas jaunākajā pētījumā The Singer of Songs, par ko pērn saņemta Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta Friča Brīvzemnieka balva. Kamēr runājam, vējš mākoņus sadzinis garās svēdrās. “Re, debesīs karogs,” saka Prezidente.

"Patiesās Dzīves" sarunā ar eksprezidenti lasi viņas vērtējumu par politisko situāciju pasaulē, sieviešu tiesībām, zinātniskajiem pētījumiem, kā arī - par pašas eleganto stilu un attiecībām ar vīru Imantu: