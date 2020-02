Mileniāļus biedē rūpes par telpaugiem, atklāts pētījumā

Pētījuma, ko veica OnePoll, mērķis bija atklāt tūkstošgades paaudzes jeb mileniāļu attieksmi pret telpaugiem un viņu paradumus.

Tajā tika atklāts, ka 22% aptaujāto biedēja doma par jauna puķu poda parādīšanos viņā mājā, jo atmiņā palikusi rūgta pieredze ar nejauši nomērdētu augu. Vidēji katrs, kas sev nepiedēvēja “zaļo īkšķīšu” talantu, ir nogalinājis septiņus augus. Trīs no 10 respondentiem atklāja, ka viena no grūtākajām mācībām, kas nāk ar būšanu par “vecāku” kādam augam, ir tā, cik viegli var to nejauši iznīcināt.

Tiem aptaujātajiem, kuriem nepieder neviens augs, kā galveno iemeslu minēja zināšanu un prasmju trūkumu, lai par tiem rūpētos. Tikmēr 20% respondentu no viņiem gan labāk izvēlētos doties pie zobārsta nekā aprūpētu augus.

Mileniāļu paaudzes cilvēki apzinās labumus, ko sniedz augi, taču viņus biedē visas rūpes un atbildība, kas saistās ar puķkopību. Viena no izaicinošākajām lietām, ar ko saskaras šī paaudze, ir pietiekošas dienas gaismas nodrošināšana augiem. Taču arī laistīšana un ar to saistītās problēmas - zemes izkaltēšana un auga pārlaistīšana - ir gana liels iemesls, lai neiegādātos kādu istabas augu. Pie iemesliem minētas arī istabas augu atzarošana un pārstādīšana.

Taču, neskatoties uz to, telpaugiem mileniāļu mājās būs būt! Puse respondentu sacīja, ka ir nolēmuši ieviest telpaugus, jo tie lieliski papildina interjeru un ir estētiski pievilcīgi. Tikmēr 47% galvenais arguments par puķupodiem savām mājās bija tas, ka tas ir moderni un stilīgi. Taču 81% aptaujāto atzina, ka augi ir pozitīvi ietekmējuši viņu garīgo un fizisko veselību. Pētījums arī atklāj, ka puķu audzēšana raisa atkarību. 41% no aptaujātajiem, kuriem jau mājās bija kāds telpaugs, atzina, ka tuvākā gada laikā labprāt savā mājā redzētu vēl kādu puķu podu.

Trešdaļai respondentu šķita, ka rūpes par augiem ir apliecinājums viņu spējai uzņemties atbildību par mājdzīvnieku. Tas liecina arī par labām spējām parūpēties pašam par sevi, jo trešdaļa no aptaujātajiem atzina, ka rūpes par augiem mudinājuši viņiem sākt labāk attiekties pašiem par sevi.

