Ko nevar ar spēku, var panākt ar viltību - horoskops visām zodiaka zīmēm 17.-23.02.

Dienu steigā neatstāj novērtā savējos. Atrodi laiku, lai no sirds izrunātos, kopā parūpētos par mājas saimniecību un apspriestu nākotnes plānus. Garīga rakstura jautājumos necenties iedziļināties, jo būs grūti sakopot domas. Pēc tam kad ar lielu atbildību būsi strādājis un pildījis uzticētos pienākumus, brīvdienas būs kā svaiga gaisa malks, kad varēsi atpūsties pēc sirds patikas.

VĒRSIS

Neskumsti un nenolaid rokas, ja esi spiests mainīt plānus vai secini, ka kaut kas „nelīmējas kopā”. Aplamības priekšstatos tev nāksies pielabot procesa gaitā. Lai labāk saprastu notiekošo, mācies lasīt starp rindiņām un saprasties no pusvārda. Tas palielinās izredzes kļūt par situācijas noteicēju. Nesagādā vilšanos tuviniekiem, nepieļauj, ka par strīdus objektu kļūst neizpildīti solījumi.

DVĪŅI

Tuvākajās dienās netrūks sadzīvisku pārpratumu un sarežģījumu, sarūgtinājumu un vilšanās. Tiec skaidrībā ar savām vēlmēm un nodomiem. Ja paļausies uz to, ka nāks laiks, nāks padoms, paliksi pie sasistas siles. Neieguldi materiālos līdzekļus nekustamajā īpašumā, būvniecības projektā vai komerciālā kopprojektā. Kādai nejaušībai vai apjukumā pieņemtam lēmumam var izrādīties liela loma notikumu attīstībā.

VĒZIS

Tavas rīcības vērotāji būs bažīgi un tādi, kas neticībā grozīs galvu, un viņu šaubas diemžēl piepildīsies. Izdarot izvēli, vadies pēc sajūtām, un nebrīnies par rezultātu. Vēlme izdabāt sev dominēs pār praktiskumu. Vēlāk apstākļi sadarbībai kļūs labvēlīgāki, tu satiksi gan cilvēkus, ar kuriem būs viegli sastrādāties, tu pieņemsi lēmumus, kas ļaus izbaudīt veiksmes garšu.

LAUVA

Problēmas var sagādāt izklaidība, nevērība vai nepietiekami nopietna attieksme pret lietišķiem jautājumiem. Sirdsmieru palīdzēs atgūt tikšanās ar tev nozīmīgu cilvēku – izrunājies no sirds! Lietišķs, vērtējošs skatījums no malas iedrošinās tevi optimistiskāk paskatīties uz līdz šim sasniegto. Domā ne tika par to, kā pievērst sev uzmanību un savaldzināt, bet arī par to, kā nepieļaut strīdus un muļķīgus pārpratumus.

JAUNAVA

Var gadīties, ka tevi aizmuguriski nepamatoti apvaino vai aprunā. Necenties uzreiz ar visu tikt skaidrībā. Pievērs uzmanību tam, kā tu pasniedz sevi un komunicē ar līdzcilvēkiem. Esi pozitīvs. Kad kaut kas nepadodas, atceries – to, ko nevar izdarīt ar spēku, var panākt ar viltību. Tad tavs labais garastāvoklis ietekmēs cilvēkus, un tu viegli atrisināsi sasāpējušos jautājumus.

SVARI

Necenties izlikties priecīgs, kad galva pilna nomācošu domu. Attiecības ar tuviniekiem būs nestabilas, tāpēc atturies no skarbām intonācijām un spontānas, neprognozējamas rīcības. Diskutējot par pienākumu sadali mājās, izvairies no striktu noteikumu diktēšanas – tas būs īsākais ceļš uz strīdu, nevis saskaņotu rīcību. Jo piesardzīgāks būsi, jo mazāk vajadzēs labot pieļautās kļūdas.

SKORPIONS

Mainīsies tavi plāni, attieksme pret cilvēkiem un notikumiem, līdzšinējās aktivitātes zaudēs vērienu un nozīmi. Iespējami neatliekami tēriņi, kurus nevarēsi ne atlikt, ne samazināt. Attiecībās ar darījuma cilvēkiem izvairies no kategoriska sarunu toņa, atturies no uzstājīgas, valdonīgas rīcības – ja būsi neiecietīgs, pretī saņemsi to pašu. Neiespringsti, ļaujies notikumu plūdumam, atsakies no vēlmes diktēt spēles gaitu.

STRĒLNIEKS

Varbūt kaut ko ir vērts mainīt, lai dzīvotu vēl labāk, komfortablāk. Iegādājoties sadzīves tehniku, kas atvieglo mājas soli, ietaupīsi laiku un enerģiju, kuru varēsi veltīt atpūtai un vaļaspriekiem. Daļu līdzekļu ieguldi augstāku mērķu sasniegšanai, kas pavērtu izaugsmes iespējas nākotnē. Vilšanos var sagādāt darbošanās kādā garīga rakstura organizācijā vai apvienībā. Neizvirzi augstas prasības citiem, nerīkojies kādam par spīti.

MEŽĀZIS

Nododies meditācijai, pārdomām, lai noskaidrotu, kas tev ir vairāk, kas mazāk svarīgs. Tas palīdzēs ieviest lielāku skaidrību tavā dzīvē, nomierinās satraukto prātu. Lai saglabātu materiālo stabilitāti, nepievērs uzmanību pārlieku dāsniem solījumiem, vairāk domā par to, kā atgūt nokavēto un novērst trūkumus. Pirms pieņem galīgo lēmumu, pārliecinies, ka tava rīcība ir pamatota un droša. Nepieļauj steigu.

ŪDENSVĪRS

Kāda drauga vainas dēļ vari piedzīvot negaidītu zaudējumu. Citi savukārt tevi mierinās, palīdzēs pārvarēt sarūgtinājumu un mudinās rast izlīgumu. Jo nestabilāka būs finansiālā situācija, jo lielāka nozīme būs tavam praktiskumam un taupīgumam. Neveiksmes ikdienas dzīvē kompensēs pārliecība, ka vajadzības gadījumā saņemsi palīdzību – gan materiālu, gan morālu.

ZIVIS

Pārlieku nopietni neizturies pret daiļrunīgiem žestiem un solījumiem. Personīgās problēmas izdosies atrisināt, izmantojot draugu un paziņu palīdzību vai pateicoties ietekmīgu cilvēku atbalstam. Neakcentē slikto un nepatīkamo, izcel pozitīvo, tas stiprinās saprašanos. Svarīgi, lai tu būtu gatavs kompromisiem – tā būs tavu panākumu atslēga!

