Labākās preces ikvienai mammai – #ReservedForMum

RESERVED pavasara-vasaras kolekcija piedāvā preces grūtniecēm un māmiņām. Modei jābūt pieejamai ikvienam, tāpēc nolēmām atbalstīt māmiņas un izcelt viņu dabisko skaistumu. Šo augstākās klases kolekciju iedvesmojušas jaunākās tendences, un apģērbu ražošanā izmantotie audumi atlasīti ar lielu rūpību.

Nav svarīgi, vai topošā māmiņa joprojām strādā, vēlas izbaudīt aktīvas brīvdienas vai vienkārši pavadīt šo laiku, atpūšoties un gatavojoties īpašajam notikumam. Jaunākā #ReservedForMum kolekcija apmierinās šīs un daudzas citas vajadzības. Poļu zīmols ir daļa no ģimenes uzņēmuma, tādēļ nevēlamies zaudēt saikni ar saviem klientiem, it īpaši tik nozīmīgā dzīves brīdī.

Šo RESERVED īpašo kolekciju neraksturo tik vien kā vienkārši piegriezumi un neuzkrītošas krāsas. Mūsu pārdomātais apģērba dizains, piemēram, lietusmēteļi ar īpašiem ielaidumiem un pārliekamās kleitas, ļaus valkāt iecienītākos apģērbus visās grūtniecības stadijās. Lai gan kolekcijā uzsveram apģērba ērtību, visi apģērbu modeļi piemēroti arī iziešanai ārpus mājas. Kolekcijā atradīsiet arī ikdienišķa stila pavasara kleitiņas ar pusgarajām rokām, džemperus ar paaugstinātu apkakli un garās jaciņas. Ērtas džinsa bikses un kimono tipa trenči, kā arī pieguloši svārki iepriecinās ikkatru sievieti, savukārt kuplas kleitas ar volānu noderēs visu gadu, ne tikai vasaras tveicē. Iekļauti arī tādi aksesuāri kā modīgi mokasīni un laiviņas, strīpotas sandales uz paaugstināta papēža, balti sporta apavi un somiņas ar krokodilādas rakstu. Kolekcijā piedāvātie produkti ir ne vien klasiski baltā, melnā un bēšā krāsā, bet arī košākos toņos, piemēram, karmīna sarkanā, fuksīna, rozīgā vai haki krāsā.

Izstrādājot #ReservedForMum, zīmola dizaineri izvēlējušies vieglus, pieskārienam patīkamus un nealerģiskus materiālus, kas izgatavoti saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principiem. Tostarp izmantota bioloģiski ražota kokvilna, kas iegūta no ģenētiski nemodificētām sēklām, neizmantojot pesticīdus vai mēslojumu, kā arī Lenzing™ Modal, kas iegūts no dižskābārža (tas uzsūc ūdeni par 50% labāk nekā kokvilna, nepūkojas un nesaraujas). Tradicionālās viskozes alternatīva, saukta par Lenzing™ EcoVero™, tiek iegūta slēgtā procesā no eikalipta, dižskabārža un egles. Tāpat izstrādājumos izmantots bioloģiski noārdāms lina audums, kas atvēsinās karstā laikā, ottreiz pārstrādāts poliesters no PET pudelēm (Repreve® šķiedras, kas patentētas 2007. gadā un samazina elektrības patēriņu par 45%, ūdens patēriņu – par 20%, savukārt gāzu emisiju – par vairāk nekā 30%) un Tencel™ – īpaši izturīgs audums, kas ir arī ārkārtīgi maigs uz ādas un bioloģiski noārdāms, garantējot valkātājam īpašu komfortu.

#ReservedForMum apģērbs pieejams adresē www.reserved.com

Reklāmraksts sadarbībā ar RESERVED