Чем полезен и почему необходим #УТРЕННИЙСЕКС Ну что, поговорим о жарком 🔥 Нашла очень горячее исследование от специалистов. Повышает либидо и настроение. Американский сайт Mindbodygreen, ссылаясь на профессионалов, пишет, что утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо. Сам же секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Про эндорфины и говорить нечего, они выстреливают и поднимают настроение на целый день, а вот гормоны стресса, наоборот, снижаются. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа💄 ! По мнению некоторых учёных, утренний секс 🔥 активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы (если зарядкой вам заниматься лень), а по некоторым данным, даже кости. Ну и чтобы окончательно вас убедить скажу, что утренний секс - лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего 😏 . Теперь ты знаешь секрет по-настоящему доброго утра 😉 Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс 🌶 , а тебе? Давайте проголосуем в коментах 👇🏻 кто за утро? Кто за вечер ?