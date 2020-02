Kāpēc dažas sievietes pievilina kretīnus?

Viena problēmas daļa varētu būt tā, ka sākumā nemaz nav pamanāms, ka viņš ir kretīns, uzskata portāla bestlifeonline.com aptaujātie eksperti.

Šie vīrieši bieži zina, kā attiecību sākumā parādīt sevi daudz pievilcīgāku. "Daudzi kretīni ir ļoti harizmatiski," saka psiholoģe Karla Marija Manlija. "Viņi slēpjas zem maskas, izliekoties laipni un šarmanti, lai piesaistītu potenciālo partneri. Pēc tam, kad ir izveidojušās attiecības, maska tiek noņemta un atklājas patiesā būtība. Bet bieži šī pāreja notiek tik pakāpeniski, ka sieviete nemaz nepamana izmaiņas, līdz situācija jau ir kļuvusi acīmredzama un neciešama."

Bet, kad atklājas, ka viņš ir kretīns, kāpēc viņu vienkārši neizmest uz ielas?

Tas ir daudz sarežģītāk, nekā izskatās. Daži eksperti uzskata, ka pieķeršanās šī tipa vīriešiem varētu liecināt par mantoto pieredzi no attiecībām ar vecākiem. "Dažām sievietēm var šķist, ka viņas piesaista šāda tipa partnerus, pateicoties pieredzei, ko viņas ir guvušas augot" skaidro psiholoģe Klintone Mūra.

"Klasisks piemērs ir narcistiski vecāki, kuriem ir tendence būt vēsiem un nepieejamiem saviem bērniem. Ja sieviete ir augusi šādā vidē, tad, iespējams, viņu vilina cilvēki, kuri ir atturīgi vai praktizē nevērīgas attiecības, savukārt jauki puiši, kuri pievērš uzmanību, šķiet, garlaicīgi vai nomācoši."

Tajā pašā laikā nevar izslēgt arī popkultūras ietekmi. Ir daudz filmu, piemēram, drāma “Bīstamās spēles”, kurā ir mīlīga, gādīga sieviete, kas caur savas labestības milzīgo spēku reformē narcistisku sociopātu. Protams, reālajā pasaulē tas faktiski nedarbojas, taču filmas vēstījums ir tik pārliecinošs, ka tas varētu likt mēģināt reproducēt šo ainu reālajā dzīvē.

"Dažas sievietes to uztver kā aizraujošu izaicinājumu" atzīmē psihologs Kimberlijs M. Daniels. "Ja sieviete var kretīnu pārvērst par labu puisi, tas viņai liek justies vērtīgākai. Tas dažām sievietēm var būt patiesi aizraujoši. Un var likt viņām justies daudz spēcīgākām."

K.M.Daniels piebilst, ka problēma ir arī tajā, ka "mūsu sabiedrība joprojām attēlo kretīnus kā spēcīgus un vīrišķīgus", kas nozīmē, ka daudziem vīriešiem varētu rasties kārdinājums rīkoties kā kretīniem, lai piesaistītu sievietes, pat ja tas ir pretrunā ar viņu patieso dabu.

Tomēr labās ziņas ir tādas, ka, pat ja sieviete agrāk ir "uzķērusies" tikai uz kretīniem, tas nenozīmē, ka tas tā būs vienmēr. Der atcerēties, ka viņi nekad nav tā laika vērti un, varbūt zināšanas par to, no kurienes šī pieķeršanās rodas, var palīdzēt izvairīties no šādām neveselīgām attiecībām.

