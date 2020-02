12 dienas pēc kāzām piekto laulību šķīrusi Pamela Andersone

“Mani aizkustināja siltā mūsu savienības pieņemšana. Mēs būtu ļoti pateicīgi par jūsu atbalstu, jo kādu laiku pavadīsim šķirti, lai no jauna izvērtētu, ko mēs vēlamies no dzīves un viens no otra,” savā paziņojumā medijiem sacīja Pamela.

Bijusī pasaules slavenā seriāla “Baywatch” aktrise un populārais filmu režisors apprecējās Malibu, šā gada 20. janvārī.

74 gadus vecais Pīters ir bijis režisors daudzām slavenām filmām, piemēram, “Zvaigzne ir dzimusi” ar dziedātāju Lēdiju Gagu galvenajā lomā.

Pamela un Džons tikās vēl pirms 30 gadiem, bet pagājušā gadā atkal sagāja kopā. Abi iepriekš bija precējušies četras reizes.

“Dzīve ir ceļojums un mīlestība ir process. Paturot prātā šo vispārējo patiesību, mēs kopīgi esam nolēmuši atlikt laulības sertifikāta formalizēšanu un ticēt šim procesam,” sacījusi Andersone.

