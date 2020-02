Tālu prom no mājām nedodies - horoskops visām zodiaka zīmēm 3.-9.02.

AUNS

Ja pietrūkst labas kompānijas, meklē veidus, kā iepazīties. Uzdrīksties būt citāds, neslēp savas simpātijas. Nejauša tikšanās var kļūt par romantisku attiecību sākumu. Vēlāk nebūs viegli aizstāvēt savu viedokli. Brīžiem nāksies krietni vien saņemties, lai nepadotos un paliktu pie sava. Galvenais, lai esi ieinteresēts tajā, ko dari un par ko cīnies. Zini savu pozīciju un stingri pie tās turies.

VĒRSIS

Nesteidzies neko mainīt un pārkārtot, pirms neesi drošs, ka tev tas patiešām ir vajadzīgs. Tālu prom no mājām nedodies, jo neviens tevi nesapratīs labāk kā tuvinieki. Nedēļas nogalē kāds var izprovocēt tevi uz pārgalvīgu rīcību. Disciplinē sevi, strādājot vai atpūšoties ievēro piesardzību. Nemeklē piedzīvojumus, taču pārlieku arī sevi neierobežo, vien zini mēru.

DVĪŅI

Vairāk klausies, mazāk centies kādam kaut ko ieskaidrot. Prieku sagādās tikšanās ar draugiem. Kopīgiem spēkiem būs vieglāk īstenot iecerēto, saglabāt pozitīvu attieksmi un jautrību. Sākot ar ceturtdienu, iespējami nogurdinoši strīdi ar laulāto draugu. Tiks lauzts daudz šķēpu, izteikti skarbi pārmetumi. Strīdos dzims patiesība, ja vien nekritīsi galējībās un domāsi par savas rīcības sekām.

VĒZIS

Lai prātā nenāktu muļķīgas domas, ieslīgsti sadzīviskās rūpēs – remontē, pārkārto, izmet vecas, savu laiku nokalpojušas lietas. Risinot biznesa jautājumus, balsties uz pārbaudītām vērtībām. Vēlāk no ierastā ritma var izsist tehniskas ķibeles, kuru novēršana prasīs daudz spēka un neatlaidības. Centies pēc iespējas objektīvāk novērtēt savas iespējas un tikai tad dot nopietnus solījumus.

LAUVA

Brīžiem šķitīs, ka apkārt valda haoss, būs grūti saprast, kad un ko labāk darīt. Nezaudē pacietību! Vairāk paļaujies uz sajūtām un vēlmēm, ne tik daudz uz materiālo izdevīgumu. Izvirzot pārlieku augstas prasības un pretenzijas, var sarežģīties attiecības ar apkārtējiem. Esi atsaucīgāks pret līdzcilvēkiem – ja kādam nepieciešama tava palīdzība, neatsaki!

JAUNAVA

Mazāk laika atlicini savu iegribu apmierināšanai, vairāk domā par ģimeni, bērniem, tuviniekiem. Īstenojiet kopīgus plānus, kamēr apstākļi tam ir piemēroti. Vēlāk vairs nebūs tik vienkārši pakārtoties citu prasībām un vajadzībām, iespējami strīdi, nesaskaņas. Atturies no enerģiskas, demonstratīvas rīcības, nedusmojies, ja kāds no tuviniekiem tevi mēģina nobremzēt.

SVARI

Neesi tas, kas krata ar pirkstu un kritizē, – nesaudzīgi izteikumi var sāpīgi atspēlēties. Bez vajadzības nejaucies citu darīšanās, ļauj cilvēkiem mācīties no viņu pašu kļūdām. Arī pats liec aiz auss vērtīgas atziņas. Neļauj iekšējām pretrunām pāraugt neapmierinātībā. Laikus meklē atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar tuvākajiem plāniem.

SKORPIONS

Piekrīti piedalīties tikai tādos procesos, kur ir skaidrs, kas par ko atbild. Darbā tiecies pēc lielākas patstāvības un rīcības brīvības, centies būt vislabākais. Ar savu dedzību viegli iekarosi augstākstāvošo simpātijas un palielināsi izredzes pakāpties pa karjeras kāpnēm. Turpmāk esi pacietīgs, tiecies pēc kvalitātes, nevis kvantitātes. Pirms uzsāc ko jaunu, pārliecinies, vai esi sapratis lietas patieso būtību.

STRĒLNIEKS

Vēlme panākt lielāku ietekmi darbā neattaisnosies, tikai radīs maldīgu priekšstatu par tevi. Brīvo laiku pavadi mierīgā gaisotnē, liela aktivitāte nav vēlama. Ievies kārtību domās un darbos, mācies būt pacietīgs. Turpmāk, aizstāvot savas intereses, nekļūsti ietiepīgs. Nevēlēšanās meklēt kompromisus var novest pie tā, ka būs grūti strādāt kāda pakļautībā, gribēsi būt pats sev noteicējs.

MEŽĀZIS

Tuvākās dienas piemērotas, lai mainītu dzīvesvietu, ieviestu jaunas ģimenes tradīcijas vai iepazītos ar jauniem radiniekiem. Vēlāk neraujies uzņemties sabiedriskus pienākumus – organizatoriskās prasmes var tevi pievilt. Arī izklaidēm un lietišķiem braucieniem šis laiks nav piemērots. Iespējamas dažādas aizķeršanās, var nākties pat mainīt maršrutu.

ŪDENSVĪRS

Nepārdzīvo, ja kaut kas iešaujas prātā un pazūd, labāk pievērs uzmanību satiktajiem cilvēkiem. Kāds no viņiem var tevi patīkami pārsteigt, piedāvājot iespēju veidot jaunus lietišķos sakarus. Turpmākais laiks var būt diezgan saspringts. Mainoties apstākļiem, vajadzēs mainīt arī plānus, taču būs grūti ar to samierināties. Nesabiezini krāsas!

ZIVIS

Nedomā par to, kas palicis neizdarīts un neatrisināts. Tas tikai vairos neapmierinātību ar dzīvi. Lai no tā izvairītos, domā par to, ko vērtīgu esi izdarījis savā un citu labā. Taču uzmanies no cilvēkiem, kas zina tavas vājās vietas, – viņi to var izmantot savtīgā nolūkā. Sākot ar ceturtdienu, nav ieteicams organizēt svarīgas tikšanās, uzsākt biznesa sarunas vai doties uz pārrunām pie priekšniecības.

