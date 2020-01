Sapņi sniedz svarīgu informāciju par mūsu zemapziņu, tos ir vērts pētīt un analizēt. (Foto: Shutterstock)

Sievietei ārkārtīgs kauns, ka redzējusi erotisku sapni ar priekšnieku. Psihoterapeites skaidrojums

"Nesen redzēju erotisku sapni par savu bosu. Tagad nejūtos par to labi. Esmu satraukta, mazliet pat izsista no sliedēm. Līdzko darbā satieku priekšnieku, atceros šo sapni, un man ir tik ļoti liels kauns... Vai varat ieteikt, kā aizmirst šo sapni un vairs nejusties par to slikti?" jautā lasītāja.