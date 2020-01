Foto: Unsplash

Mileniāļi netīra savas tualetes tik bieži, cik viņu vecāki

Aptaujā noskaidrots, ka mileniāļu paaudze, atšķirībā no savas vecāku paaudzes, tīra savas vannas istabas reizi mēnesī, vēstī The New York Post.