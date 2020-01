Galvu augšā! Horoskops visām zodiaka zīmēm svētdienai, 26. janvārim

AUNS

Tava rakstura asumi šodien var izlīst gluži nepiemērotā brīdī, un pa mizu var dabūt pat nevainīgi cilvēki, tostarp bērni. Divreiz apdomā, vai tas, ko vēlies teikt, ir ar kādu vērtību! Aizkaitināmība šodien var izvērsties problēmā.

VĒRSIS

Mēģini saglabāt rāmumu. Diena var nest kādas labas ziņas no tālienes. Plāni par turpmāko karjeru, iespējams, darba vietas vai pat darba jomas maiņa. Vienīgais, kas var traucēt - bailes no nezināmā un bailes no izgāšanās...

DVĪŅI

Paļaujies uz intuīciju un riskē, ja jūti, ka ej pareizo ceļu. Privātu attiecību risināšanai ne pārāk piemērota diena. Sāks piepildīties seni, ilgi gaidīti sapņi. Tiesa, tas būs tikai pēc 12:00 – priekšpusdienā brīnumus nav vērts gaidīt. Izmanto šo dienu, lai sakārtotu savas finanses.

VĒZIS

Šodien viss ies kā pa sviestu – labi veiksies gan darba, gan privātās lietas. Saņemsi vārdisku uzslavu un varbūt pat prēmiju. Šodienas iepazīšanās būs ar tālejošām sekām – un nākotne rādās gaišos toņos. Vakars piemērots kādai tējas tasei vai vīna glāzei draugu lokā.

LAUVA

Laiks pievērsties nopietniem projektiem, meklēt darbu, kur sajūtama lielas naudas klātbūtne. Ja pieņemsi tādu lēmumu, pēc sākuma grūtībām tava drosme atalgosies. Privātajā jomā zvaigznes iesaka pievērsties domām par stabilitāti un ģimenes ligzdiņas vīšanu.

JAUNAVA

Visi kā sazvērējušies centīsies tevi atraut no ikdienas darbiem, lūdzot palīdzību, padomu un tādējādi netieši noveļot visu uz taviem pleciem. Zvaigznes brīdina, ka jāsāk saudzēt sava veselība – tu nodari tai skādi ar režīma neievērošanu.

SVARI

Pēdējais brīdis ieviest korekcijas dienas kārtībā un ēšanas paradumos! Aizturētām dusmām būs negatīva ietekme uz psihosomatiku, taču arī nekontrolēta dusmu izpaušana neko labu nenesīs. Piedošanas diena.

SKORPIONS

Aizvainojumus norij vai kaut vai izdziedi tos dušā. Notiekošajam pieej rāmi un analītiski, saudzējot savu mieru. Šī diena nav piemērota publisku pasākumu apmeklēšanai. Iespējams, šķitīs, ka kaut kādi nebūtiski sīkumi "čakarē" visu labi izplānoto padarīšanu.

STRĒLNIEKS

Ja plānotais velkas, kavējas un nenotiek, rūpīgi izpēti, kur ir problēma. Atceries, ka visu var izrunāt, un to arī gudri izdari. Bet Slepena iemīlēšanās šodien var kļūt pavisam nenoslēpjama un satricināt gan pašu, gan citus.

MEŽĀZIS

Ja dienas nozīmīgākā situācija nav gluži morāli viennozīmīga, ar aktīvāku rīcību nogaidi. Sarežģījumus risini rāmi un mierīgi, un galvenais - necenties nevienu pārmācīt, pārveidot, ar varu pārvilkt sava viedokļa pusē. Ko esi apņēmies, paveic godam un ar pilnu atbildību!

ŪDENSVĪRS

Labās emocijas šodien meklē saskarsmē ar mīļoto cilvēku. Saki labus vārdus un dabūsi pretī to pašu. Nenervozē un neļaujies panikai, tad viss nostāsies savās vietās. Parūpējies par savu emocionālo labsajūtu, dari savus iecienītos hobijus.

ZIVIS

Lielas naudas lietas šodien labāk nerisini. Skaidri mērķi nogludinās ceļu. Ja nav skaidrs, ko vēlies, situācijas nerisināsies tev izdevīgi un būs haosa sajūta. Liels atbalsts būs ļaudis, kuri tevi nebaro ar tukšām ilūzijām, bet gan konkrēti norāda, kur meklējamas vainas.