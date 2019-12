Vīrs sagādā sievai ļaunāko pārsteigumu mūžā, uz kājas uztetovējot viņas nīstāko fotogrāfiju

Logu tīrītājs un jokdaris Džeimss Makgrovs Ziemassvētkos nolēma iepriecināt savu mīļoto ar neparastu dāvanu. Šī mērķa labad tetovējumu cienītājs upurēja vēl neaizklātu augšstilba posmu, kurā iemūžināja kadru ar sievu, tiesa, ne to veiksmīgāko.

Fotogrāfijas iemūžināšana uz Džeimsa augšstilba. (Foto: Facebook)

Jaunā tetovējuma pamatā bija fotogrāfija no ceļojuma, kuru Džeimss nofotografēja, kad sieviete bija aizmigusi ar atvērtu muti. Lai pievienotu nelielu ekstravaganci, piecu bērnu tēvs nolēma pievienot vēl pāris dubultzodus - sanāca lieliski.

Džeimsa dāvana. (Foto: Facebook)

"Es biju šausmās, kad to ieraudzīju. Nespēju noticēt, ka viņš to tiešām izdarīja. Es nevaru ciest šo fotogrāfiju. Tagad bez smiešanās nespēju uz viņu paskatīties," stāsta Kellija Makgrova.



Džeimss un Kellija viens otru bieži izāzē. Patiesībā tetovējums ir vīra atbilde uz tikpat neglīto matu griezumu, kuru viņam radīja Kellija, vēsta "The Sun". Tagad Džeimss gaida sievas atbildi, un, šķiet, atriebība būs nežēlīga.

Kellijas un Džeimsa ģimenē aug pieci bērni. (Foto: Facebook)

"Mēs viens par otru jokojam jau 24 gadus. Šobrīd esmu vadībā, bet man jau ir bail, jo man nav ne jausmas, ko viņa plāno," bažīgs ir Džeimss.