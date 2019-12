1. Braucot transportā vai ejot kājām, centies domās neskriet uz priekšu, piemēram, ko gatavosi vakariņās, cik ilgu laiku prasīs palīdzība skolas bērnam pie mājasdarbiem. Tā būs tāda skriešana vāveres ritenī. Tā vietā atvadies no darba dienas – pārcilā prātā to, kas izdevās un kur bija kāda problēma. Apkopo bilanci. Un tad iepako šo laiku it kā somā ar rāvējslēdzēju un… aizvelc ciet! Vēlams arī, lai kolēģi nezvana papļāpāt pēc darba dienas beigām un tā nedari arī tu pati. Izņemot, protams, ja šāda sazināšanās nepieciešama darba specifikas dēļ.

2. Vai pamanīji, cik skaists vakars? Līst? Nu jauki! Šogad dabai ļoti vajag lietu. Snieg? Beidzot viss būs balts. Ne vienmēr izdodas domāt tik optimistiski, bet tas palīdz noskaņot sevi pozitīvi.

3. Ejot kājām mājās no darba, iedomājies, ka vējš paņem tavas raizes un citu pēc citas aiznes prom. Tās plīvodamas paliek iepakaļus un tevi vairs neskar. Šis vienkāršais pašiedvesmas vingrinājums var noderēt, lai tava galva pēc darba dienas kļūtu vieglāka.

4. Ja sabiedriskajā transportā gadās būt lieciniecei strīdiem, skaļām mobilā telefona sarunām vai kam citam traucējošam, varētu noderēt austiņas – savienojot ar mobilo telefonu, var klausīties mūziku.

5. Ja diena bijusi pagalam nervoza un tu nevēlies šo noskaņojumu nest līdzi, ejot pamēģini elpošanas vingrinājumu pret stresu: atkarībā no iešanas ātruma piemēro soļiem vienāda garuma ieelpu, aizturi elpu, izelpo un atkal aizturi elpu. Un atkal ieelpo. Šo vingrinājumu vari pildīt, arī stāvot pieturā, sēžot autobusā. Tas līdzsvaros tevi un noņems lieko sasprindzinājumu.

