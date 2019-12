Ne reizi vien Anna teikusi, ka ar trim bērniem neesot gana un vēlas dzemdēt vēl kādu atvasi, tāpēc viņas fani ikreiz uzmanīgi aplūko dziedātājas ķermeņa aprises - vai tik Sedokova beidzot atkal nav bērna gaidībās.

Nu uzjundījušas runas, ka Sedokova varētu būt mātes cerībās. Tāds viedoklis aculieciniekiem radies, redzot dziedātāju Jaungada koncerta filmēšanā, uz ko Anna esot ieradusies kopā ar Jāni. Tāpat internetā klejo foto, kur Sedokova redzama kādā naktsklubā, un dziedātājas piegulošais apģērbs ļauj lūkot viņas ķermeņa aprises un pamanāmo vēderiņu. "Vai nu Anna ir labi paēdusi, vai arī tā ir ceturtā grūtniecība," tā soctīklos raksta vērīgie komentētāji.

Kā jau ziņots, krievu mediji vēsta, ka Sedokovas jaunais mīļotais - latviešu basketbolists Jānis Timma - kļuvis par brīvu vīrieti, jo esot šķīris laulību ar sievu Sanu. Par Timmas ģimenes stāvokļa izmaiņām laikrakstam "Komsomoļskaja Pravda" pavēstījis Sedokovas sabiedrisko attiecību pārstāvis: "Ne Jānis, ne Anna šobrīd nav oficiālās attiecībās. Pāris strādā, mīl viens otru un veido stipras attiecību saites. Jāņa šķiršanās norisinājās Rīgā, viss notika mierīgi un pēc abpusējas vienošanās."

Anna ir trīs bērnu māmiņa, savukārt Jāņa un Sanas laulībā pērnvasara dzima dēls Kristians.

Kijevā dzimusī Sedokova ir viena no populārās grupas "VIA Gra" „zelta sastāva”. Pēcāk veiksmīgi attīstījusi solokarjeru, pievērsusies arī aktrises arodam, vada TV un radio raidījumus. Savulaik viņa bijusi arī precējusies. Nepilnus divus gadus ar pazīstamo baltkrievu futbolistu Valentīnu Beļkeviču, kura dēļ aizgāja no grupas "VIA Gra". Kad Anna uzzināja, ka Valentīns viņu krāpis, laulībai pienāca beigas. No šīs laulības Annai ir 14 gadu veca meita Alina. Par otro Annas vīru kļuva uzņēmējs Maksims Čerņavskis – šī laulība ilga divus gadus, bet tad Sedokova, uzzinājusi par vīra dēku ar citu "VIA Gra" dalībnieci, pavēstīja par šķiršanos. Arī Čerņavskim dziedātāja ir dāvājusi meitu – Monika tagad ir astoņus gadus veca. Savukārt 2017. gada aprīlī Sedokova pasaulē laida dēlu Hektoru, kura tēvs ir uzņēmējs Artjoms Komarovs, ar kuru Anna pašķīrās drīz pēc dzemdībām.