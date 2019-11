Viņai 24, viņam - 63. Kas īsti bija daiļā Anastasija, kuru noslepkavoja meitenes mīļākais pasniedzējs

"Viņa iemīlējās Sokolovā no pirmā acu skatiena. Viņi slēpa savu romānu, taču kursā visi par to zināja," - tā saka kāds nelaiķes kursabiedrs no Sanktpēterburgas Valsts universitātes Vēstures katedras. Augstskolā visi ir satriekti par notikušo: 63 gadus vecais Krievijā zināmais vēstures pasniedzējs un docents Oļegs Sokolovs 7. novembrī nogalināja savu dievināto skolnieci, 24 gadus veco Anastasiju Ješčenko.