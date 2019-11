Šis gads influenceriem bijis ar lejupslīdi - iespējams, burbulis sāk plīst

Par influenceru mārketingu kā burbuli runā jau labu laiku, taču, spriežot pēc 2019. gada pētījuma, kurā aplūkoti 370 000 publiski pieejamu, populāru “Instagram” influenceru konti, šķiet, ir pamats vismaz aizdomāties, vai pamazām nesākas šī trenda noriets.

Pētījumā skatīta influenceru mārketinga attīstība un izmaiņas kopš 2016. gada. Tā veicēji atzīst, ka liela problēma industrijā ir viltus popularitāti iepirkušie ietekmeri, kas bojā kopējo tēlu un traucē precīzi mērīt šāda mārketinga rezultātus un jēgu.

Šādu piemēru kopumā ir gana daudz – influenceru biznesā neslavu industrijai ceļ ne tikai ietekmētāji ar viltus sekotājiem, bet arī apmaksāts influenceru radītais saturs, kurš no ētiskās puses ir apšaubāms. Reklamējot produktus, tiek klaji melots gan par konkurentiem, gan piekopta prakse, kad produktu izvietojums tiek realizēts īpaši sensitīvās publikācijās, piemēram fotogrāfijās, kurās redzams kāds negadījums, kurā cietis cilvēks.

Pētījuma veicēji tamdēļ arī pamato, ka esot nepieciešami pētījumi un analīze, kas padarītu šo sfēru caurskatāmāku un tveramāku.

Vērtējot skatīti trīs parametri – konta sekotāju kvalitāte (reālu cilvēku konti), “like” un sekotāju attiecību (cik “like” vidēji saņem influenceris attiecībā pret viņa sekotāju skaitu) un vidējo sekotāju iesaistīšanos influencera radītā satura vērtēšanā ar “like” sponsorētu publikāciju gadījumā, kā arī nesponsorētu publikāciju gadījumā.

Jūtami kritusies sekotāju iesaiste

Saskaņā ar pētījumu, “Instagram” influenceru sekotāju iesaiste – procentuāls visu konta sekotāju daudzums, kuri reaģē uz influencera radīto saturu – sarukusi teju līdz zemākajam fiksētajam līmenim. Tiek uzskatīts, ka pie tā vainojamas tā dēvētās sponsorētās publikācijas, jeb “posti”. Sponsorēts posts ir tāds, par kura ievietošanu “Instagram” tiek speciāli samaksāts un kura satura pamatdoma un būtība ir nevis influencera paša radīts saturs par viņa sekotājiem interesējošo tematiku, bet gan kāda produkta vai pakalpojuma reklamēšana.

Šobrīd šāda veida saturs, saskaņā ar ekspertu teikto, pamazām pārpludina “Facebook” piederošo “Instagram”, pamazām pārvēršot šo sociālo tīklu par apmaksātu reklāmu pārpildītam lidmašīnas žurnālam līdzīgu vietni.

Sponsorētu postu spēja iesaistīt sekotājus no vidējā rādītāja 4% (2016. gadā) ir noslīdējusi līdz 2,4% šī gada pirmajā ceturksnī, savukārt nesponsorētu postu spēja iesaistīt sekotājus ir kritusies no 4,5% uz 1,9% attiecīgajā laika posmā.

Būtiski, ka, saskaņā ar pētījumu, iesaiste sarukusi visu veidu influenceriem. Tā dēvētie ceļojumu blogeri, kuriem ierasti ir bijuši augstākais iesaistes rādītāji, šogad piedzīvojuši vidēju kritumu uz 4,5%, salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad vidēji šādu kontu radītais saturs izpelnījies 8% savu sekotāju iesaistes.

Manāma iesaistes lejupslīde novērota arī modes, skaistumkopšanas, ēdiena, dzīvesstila, sporta un fitnesa influenceru lokā.

Kā zināms, influenceriem, kuriem sekotāju skaits ir robežās no 1000 līdz 5000 tipiski ir visaugstākais vidējais iesaistes rādītājs – 8,8%, kamēr tiem, kuriem seko no 5000 līdz 10 000 iesaiste ir 6,3%. Tiem, kuriem ir vismaz 10 000 sekotāju, iesaiste saglabājas 3,6% apmērā.

Runājot par “Instagram” kā par sociālo tīklu, kuram influenceru biznesā ir īpaša loma, zīmīgs ir arī kāds cits skaitlis – saskaņā ar “InfluencerDB” datiem, vidēji vienā kāda produkta vai pakalpojuma mārketinga kampaņā tiek iesaistīti 726 influenceri un tā dēvētie nano-influenceri, jeb ietekmētāji ar salīdzinoši nelielu sekotāju skaitu.

Ietekmētājus ieteicams izvēlēties rūpīgāk

Pētījuma autori savos secinājumos gan atturas būt pārlieku skeptiski – dati rādot, ka influenceru mārketinga “zelta drudzis” tik tiešām beidzas, taču nozare kā tāda mainās, attīstās un pielāgojas. Tiek uzsvērts, ka nākotnē, kompānijām, kuras savās mārketinga kampaņās vēlas iedalīt lomu arī influenceriem, būtu jāizvairās no aklas šaušanas visos virzienos un rūpīgāk jāpiedomā pie tā, kurus no sociālo tīklu ietekmētājiem uzrunāt sadarbībai, izsverot to godīgumu un izpratni par to, kas ir atbildīga, godīga mārketinga kampaņa.