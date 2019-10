Ārēji viss šķitīs it kā nevainojami, bet... Horoskops sestdienai, 19. oktobrim

AUNS

Neizdabā vēlmēm, atturies no lieliem pirkumiem, jo pastāv risks iegādāties nelietderīgas, nepraktiskas lietas. Pacenties atstāt labu iespaidu arī tad, ja kaut kam nepiekrīti vai uzskati par nepareizu, nestrīdies par gaumi un principiem.

VĒRSIS

Prasme pielāgoties situācijai un iekļauties kolektīvā tiks vērtēta augstāk par individuāliem risinājumiem. Piekrītot iesaistīties kādā darījumā, ņem vērā ne tikai materiālus, bet arī idejiskus apsvērumus. Par spīti grūtībām, turpini ticēt savām idejām un mērķiem.

DVĪŅI

Ārēji it kā viss šķitīs nevainojami, taču brīžiem var pārņemt neizskaidrojams nemiers, no kura būs grūti atbrīvoties. Ja darbs nepatiks, meklēsi dažādas atrunas un paņēmienus, lai tikai varētu no tā izvairīties.

VĒZIS

Atbildīgas attieksmes trūkums var ietekmēt tavu finansiālo situāciju, jo tas, ko uzskatīsi par radošu pieeju, drīzāk būs vieglprātība. No nepareiza dzīvesveida un stresa var ciest veselība. Vērtīgas būs tikšanās un sarunas ar cilvēkiem, ar kuriem izjūti gara radniecību.

LAUVA

Neesi izklaidīgs, centies objektīvi novērtēt situāciju, neizdari pārsteidzīgus secinājumus. Esi vērīgs, neatstāj bez atbildes cilvēku, kurš tev piedāvā savu palīdzību. Attiecības ar mīļoto nostiprini kopīgās aktivitātēs.

JAUNAVA

Priekšroku dod atpūtai, kas nav saistīta ar risku, pārgalvīgām, ekstrēmām aktivitātēm. Atvēlot pietiekami daudz laika plānošanai, pastāv iespēja, ka pat pasākums, no kura neko daudz necerēji iegūt, ir pietiekami veiksmīgs un ienesīgs.

SVARI

Aizņemtība darbā var traucēt īstenot ar mājām un ģimeni saistītus plānus. Ja labi zini, ka tev nav citas izvēles un tu rīkojies pareizi, aizstāvi savu pozīciju. Neļauj tuviniekiem apelēt pie tavas sirdsapziņas, padarot jau tā sarežģīto situāciju vēl saspringtāku.

SKORPIONS

Panākumi būs svārstīgi, daudz būs atkarīgs no komandas darba, jo vienatnē visu paveikt būs grūti. Apstākļi pēkšņi var mainīties. Ja nebūsi tālredzīgs, būs jāsamierinās ar zaudējumu procesā, kurā plānoji gūt pārliecinošu uzvaru.

STRĒLNIEKS

Nelolo ilūzijas, reāli novērtē savas spējas. Ja par iemeslu sliktam noskaņojumam kļuvušas tehniskas nebūšanas, piesaisti kompetentus palīgus. Diena otrā puse var nest pārsteigumus mīlas dzīvē, turklāt gan patīkamus, gan ne tik ļoti.

MEŽĀZIS

Labā ziņa - izjutīsi sev tik nepieciešamo mīlestību un pat pielūgsmi no citiem, sliktā - īsti nezināsi, ko ar to darīt un kā reaģēt. Ja tu nevari atbildēt ar jūtām, labāk neko nesaki un nedari. Pievakarē lieliski var izdoties publiskas uzstāšanās.

ŪDENSVĪRS

Ej cilvēkos. Savas psihes dziļumos šodien labāk negremdējies. Dzīve iegūs rāmumu un svētsvinīgu mieru jau šovakar ap saulrietu. To zinot, arī rīta skrējienu neorganizē haotisku. Liela iespējamība, ka "uzpeldēs" cilvēki no pagātnes.

ZIVIS

Pastāv liela iespējamība jau drīzumā tikt ļoti novērtētam un atzītam. Lai gan "pareizi" būtu ieklausīties citos, šodien to drīksti atļauties nedarīt. Paša pieņemti lēmumi - bet tā attiecīgi būs arī paša atbildība! - ir risks, ko vari atļauties. Diena, kad nošaut greizi ir maza iespējamība.