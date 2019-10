Daudz kas var izrādīties citādāk, nekā šķita... Dienas horoskops 18. oktobrim

AUNS

Nelolo veltas cerības, ka visi pret tevi būs godīgi. Rēķinies, ka būs cilvēki, kas nelabprāt atklās savus nodomus, un tāpēc ar viņiem būs grūti sadarboties. Ja neizdodas atrast pareizo pieeju kāda cilvēka vēlmēm, atceries – visiem labs nekad nebūsi.

VĒRSIS

Nedāvā nevienam veltas cerības un nepamatotus padomus. Nepiekrīti dārgām izklaidēm, labāk nodarbojies ar cilvēcīgu saišu stiprināšanu. Spēku pieplūdums ļaus aktīvi darboties gan darbā, gan mājās.

DVĪŅI

Dzīvi krāsaināku darīs radošs pacēlums, flirts un aizraušanās. Sākumā varbūt tas izraisīs neizpratni apkārtējos un tu izpelnīsies pat kāda konservatīvāka cilvēka nopēlumu. Esi gatavs kompromisiem un zelta vidusceļiem!

VĒZIS

Kutelīgā situācijā saglabā mieru – tas būs labākais veids, kā pasargāt sevi no ziņkārīgiem, uzbāzīgiem jautājumiem. Daudz no rūpīgi plānotā izdosies veiksmīgi īstenot un ar gandarījumu atzīt, ka vari sevi materiāli nodrošināt, nodarbojoties ar to, kas tev patīk un ir sirdij tuvs.

LAUVA

Laiks un nauda strādās tavā labā! Toties pavadot vairāk laika kopā ar mīļoto, var parādīties kāds asumiņš. Nonākot nepatīkamā situācijā, apvaldi negatīvas emocijas. Nepārdzīvo, ja mīļā miera labad būs jāatsakās no kādas personiskas ieceres.

JAUNAVA

Tu nebūsi vienīgais, kuru vilinās piedzīvojumi un avantūras. Kāds, ar kuru tev izveidojusies laba saikne, vēlēsies turpināt komunikāciju. Azarts un izaicinājumi padarīs dzīvi krāšņāku, iespaidiem bagātāku.

SVARI

Attiecībās priecēs sapratne un iejūtība, romantiskas intonācijas sildīs dvēseli. Vēlāk būs grūti pieņemt konkrētus lēmumus. Jo lielākas būs izvēles iespējas, jo grūtāk būs saglabāt reālistisku skatu uz situāciju.

SKORPIONS

Uzmanīgi seko līdzi darāmajam, nepieļauj, ka maznozīmīgais novērš uzmanību no galvenā. Saskaroties ar grūtībām, nesabiezini krāsas, notikumus nesteidzini, ļauj tiem ritēt savu gaitu. Pirms rīkojies, padomā, ņem vērā cēloņu un seku likumsakarības.

STRĒLNIEKS

Aprēķini, cik un ko no tevis prasīs upuris, lai iztaptu citiem. Pateicoties mērķtiecīgai, labi saplānotai rīcībai, veiksmīgi tiksi galā ar savām saistībām un solījumiem. Attiecības būs daudz harmoniskākas, ja neapspiedīsi partnera emocionālās izpausmes.

MEŽĀZIS

Šodien izturēsies ar sapratni pret otra cilvēka pārdzīvojumiem un garastāvokļa svārstībām. Ja gadās iesaistīties konfliktā, esi tas, kurš to nogludina, bet, ja gribi kādu iepriecināt, rīkojies neuzbāzīgi.

ŪDENSVĪRS

Pārskati savu pienākumu sarakstu un no nepatīkamākajiem uzdevumiem centies pēc iespējas ātrāk atbrīvoties. Dinamiski procesi risināsies mājās. Ar savu līdzdalību vari veicināt to attīstības gaitu, tikai nepārspīlē – nepārvērt ģimeni par sacensību arēnu.

ZIVIS

Darbā šī var būt diena, kur katrs mēģina izrādīt savu izveicību. Netērē laiku pārliecināšanai, pierunāšanai vai morāles lasīšanai, labāk pievērsies praktiskajai pusei. Padosies analītiskas lietas.