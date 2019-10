Vakarpuse dienai piešķirs asumu: prognoze visām zodiaka zīmēm 16. oktobrim

AUNS

Sekmīgi būs garīgi meklējumi, iedziļināšanās dažādās dzīves filozofijās un prātojumi, kāpēc kaut kas notiek tieši tā un ne citādi. Tikai neaizraujies ar to pārlieku! Meklēdams atbildes uz mūžseniem jautājumiem, vari palaist garām iespēju ātri reaģēt uz kāda labuma gūšanu.

VĒRSIS

Šodien būs sevišķi viegli nodemonstrēt savas labākās īpašības un iegūt to cilvēku labvēlību, no kuru lēmumiem ir atkarīga tava augšupeja pa karjeras kāpnēm. Tev padosies veidot un organizēt. Būs daudz neparastu ideju.

DVĪŅI

Rutīnas darbs veiksies labāk nekā radošu iniciatīvu, tālejošu plānu un ieceru apstrāde. Ievērojot veselīga dzīvesveida pamatprincipus, jutīsi, ka uzlabojas gan tavs fiziskais, gan garīgais stāvoklis.

VĒZIS

Emocionāli sakāpināta reakcija situāciju neatrisinās, bet gan padarīs to absurdāku. Lai saprastu notiekošo un atrastu risinājumu, lietderīgāk būs izrunāties ar oponentiem. Ja esi nolēmis aktīvi iesaistīties sabiedriski nozīmīgos procesos, rēķinies ar grūtībām.

LAUVA

Šodien var gadīties situācijas, ka būs jāupurē kāda no personīgajām interesēm vai jāpieklusina ambīcijas. Ja jūti, ka tevi galīgi nesaprot vai mēģina apspiest, nereaģē uz to pārlieku asi. Kad ar to tiksi galā, darbs sniegs gandarījumu.

JAUNAVA

Darbošanās sabiedrības labā šodien var nest vislielākos panākumus un “uzrāvienu” reputācijā. Dari labu, un redzēsi brīnumus! Kāda līdz šim lietišķa sadarbība var beigties pat ar romantiskām attiecībām.

SVARI

Neatstāj novārtā rūpes par mājām, dzimtu. Jo mazāk noslēpumu un neizrunāta būs attiecībās ar tuviniekiem, jo lielākas būs iespējas izvairīties no nogurdinošas attiecību skaidrošanas. Rīta pusē tavas darba spējas tevi nepievils.

SKORPIONS

Būsi uz pareizā ceļa, ja vien atradīsi pareizo pieeju. Problēmas risini sistēmiski, nevis uz labu laimi – tad būs lielākas iespējas panākt vēlamo rezultātu. Ievēro noteiktu kārtību, nemaini izvēlēto taktiku.

STRĒLNIEKS

Palīdzi tuviniekiem izdarīt svarīgu izvēli, uzklausi, kliedē šaubas, novērs kļūdainu rīcību, pirms tā radījusi grūti labojamas sekas. Enerģijas nebūs daudz, spriedze un sakāpinātas emocijas var izraisīt veselības traucējumus, tāpēc labi apdomā katru soli.

MEŽĀZIS

Neesi godkārīgs, neiedomājies sevi esam gudrāku par citiem. Atturies no pārlieku atklātiem komentāriem, jo pretī vari saņemt to pašu. Piesardzīgs esi attiecībās ar laulāto draugu. Izceļoties kārtējām nesaskaņām, vari jau mierināt sevi ar domu – kas mīlējas, tas ķīvējas, taču strīdi iztukšos.

ŪDENSVĪRS

Izturies pret citu cilvēku aizrādījumiem nopietni – padomā par savu rīcību. Neļauj vaļu mirkļa emocijām, risini problēmas, meklē risinājumu situācijā, nevis vainīgos. Savukārt biznesā konkurence nebūs traucēklis, tieši otrādi.

ZIVIS

Vakarpuse dienai piešķirs asumu, uzkurinās kaislības. Vari mēģināt “kārtot” attiecības, taču apzinies, ka sekas var būt visādas. Ja nepārspīlēsi situācijas nopietnību un priekšlaikus nenorakstīsi zaudējumos uz to, ko iespējams labot, itin drīz atradīsi risinājumu.