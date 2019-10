"Ērkšķu šova" Kristīne ar vīru guļ laulības gultā, taču gadiem ir tikai labi draugi

Foto: Publicitātes foto

Viņai ir 33 gadi, iegūta augstākā izglītība žurnālistikā, nav ne alkoholiķe, ne narkomāne, tad kāpēc šī simpātiskā, gudrā sieviete nonāca „ērkšķos”? Kristīni regulāri moka migrēnas lēkmes, 20 gadu vecumā viņa pārcieta onkoloģisku slimību, sliktās imūnsistēmas dēļ zaudēja teju visus zobus, kuru atjaunošanai nav naudas, jo nav darba. Šāda dzīve Kristīni noveda pie dziļas depresijas un kompleksiem.

„Pēdējos gados praktiski neizgāju no mājas. Izvairījos no publiskām vietām, jo nevēlējos saņemt pazemojumus. Piemēram, reiz tomēr biju devusies uz vienu pasākumu, kur pienāca klāt kāds puisis un tieši tā arī pateica: „Ko tu no sevis iedomājies – sapucējusies, bet bez zobiem!”

Taču vislielākais pazemojums bija tas, ka sava vizuālā izskata dēļ nespēju dabūt normālu darbu, strādāt savā specialitātē. Man vienmēr atteica, tiklīdz ieraudzīja manus zobus,” žurnālam Kas Jauns stāsta Kristīne, kuras mērķis bija ar Caur ērkšķiem uz... palīdzību atgūt zaudēto pašlepnumu un ticību sev. Vai tas izdevies?

