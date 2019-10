Intuīcija var būt maldīga. Horoskops visām zodiaka zīmēm piektdienai, 11. oktobrim

AUNS

Meklējot atbildes uz jautājumiem, kas skar tavu personīgo dzīvi, uz intuīciju vien nepaļaujies – tā šodien var aizvest pa maldu ceļiem. Ja jūti, ka kāda situācija nonākusi strupceļā, mēģini palūkoties uz to no malas bez steigas un emocijām. Jaunas attiecības veido piesardzīgi.

VĒRSIS

Diena būs izcili piemērota pārdomām un vientulīgām apcerēm. Ja vien iespējams, sarežģītu jautājumu risināšanu atliec uz vēlāku laiku un vairāk uzmanības velti tuviniekiem. Neskopojies ar labiem vārdiem – to nekad nevar būt par daudz. Tavs rāmais skats uz dzīvi spēs piebremzēt ne vienu vien karstas putras strēbēju.

DVĪŅI

Cēla un augstsirdīga rīcība var izraisīt apbrīnu apkārtējos. Tomēr esi piesardzīgs – atzinība un uzslavas var kļūt par lielisku barību iedomības velniņam, kam nekad nav gana, tāpēc var gadīties piesavināties arī nopelnus, kas tev nemaz nepienākas. Ja esi rīkojies neapdomīgi, nepūlies taisnoties, tas situāciju padarīt tikai vēl saspringtāku.

VĒZIS

Iespējams, nebūs viegli samierināties ar to, ka laiks aizskrējis vēja spārniem, bet tu esi paguvis izdarīt tik maz. Pateicoties apkārtējo sapratnei un atbalstam, dzīvesprieku nezaudēsi, tomēr apmierināts ar sevi arī nebūsi. Papildini zināšanas vai profesionālās prasmes, tas palīdzēs novērst domas no neizdarītā un ar lielāku apņēmību plānot jaunas ieceres.

LAUVA

Ierastā ikdienas dzīve var kļūt apnicīga. Var rasties vēlēšanās dzīvot dinamiskāk, ar plašāku vērienu. Tomēr tavi priekšstati par to, kā rīkoties, lai izdotos iecerētais, var būt visai miglaini. Realitāte neļaus lidināties pa mākoņiem, darbs, protams, nav zaķis, - nekur jau neaizbēgs.

JAUNAVA

Enerģijas un iedvesmas tev pietiks, lai iekarotu arī augstākas virsotnes. Taču, kamēr nebūsi gatavs atteikties no ierastā dzīves ritma, pret izteiktajiem piedāvājumiem izturies piesardzīgi – nelec uz ecēšām aiz laba prāta! Labā ziņa ir tā, ka būs viegli pielāgoties jauniem apstākļiem pat tad, ja tie nelutinās tevi.

SVARI

Lietišķajās attiecībās var iezagties neiecietība, kuras dēļ savaldīt spontānu emociju vilni būs grūti. Tomēr doma par brīvdienām tavas domas un jūtas pamazām ievirzīs mierīgākā gultnē. Vakarpusē temperamentīgās rīcības sakultais ūdens pamazām noskaidrosies.

SKORPIONS

Nelolo godkārīgus plānus, pietiks ar to, ka domāsi par to, kā saglabāt esošo materiālo stabilitāti. Neatļaujies patvaļīgi sagrozīt dotos norādījumus – tas nekas, ka kādu no tiem būs grūti izpildīt. Tieksme pēc ērtībām un greznības var sabojāt prieku par to, kas tev jau ir. Kad būsi ticis galā ar saviem untumiem, varēsi mierīgi turpināt iesākto.

STRĒLNIEKS

Apkārtējo optimisms un pozitīvā attieksme var atraisīt arī tavu labestību un dāsnumu. Palīdzi grūtībās nokļuvušam draugam vai kolēģim. Tikai nesteidzini notikumu gaitu, ļauj, lai viss rit savu gaitu. Neuzplijies ar gudriem padomiem cilvēkiem, kas tos nav lūguši. Izturies pret lietām un notikumiem radoši, tas palīdzēs pārvarēt sīkas nebūšanas.

MEŽĀZIS

Nav ieteicams doties tālu prom no mājām, veidot jaunus kontaktus un plānot darbus tālu uz priekšu. Necenties pierādīt savu taisnību tuviniekiem, tad nevajadzēs lauzīt galvu par to, kā vērst par labu steigā pateiktus neapdomīgus vārdus. Dari praktiskus darbus, sakārto vidi ap sevi.

ŪDENSVĪRS

Nespēsi vien nobrīnīties, pa kuru laiku viss tik ļoti mainījies. Redzot, ka nekas nestāv uz vietas, būs lielāks stimuls mainīties arī pašam. Mazāk filozofē, vairāk kustini kājas, jo tas, ko nepadarīsi līdz brīvdienām, tā arī var palikt nepaveikts. Nākamās nedēļas sākumā jau būs citas iespējas, citas situācijas, ko risināt.

ZIVIS

Pateicoties godkārei un vēlmei sevi pieteikt kādā neparastā ampluā, tava dzīve var kļūt dinamiskāka un aizraujošāka, vari iegūt jaunus draugus un domubiedrus. Tomēr tālas nākotnes plānus vēl nekal.