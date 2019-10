Jāsaprot, ka liekais svars nav tikai estētiskas dabas problēma. Tas ir signāls, ka esi palaidusies. (Foto: Unsplash)

Ķermeņa vizuālās izmaiņas sievietei pēc 40. Kas un kāpēc mainās, kā to pieņemt

“Mūžīgs uztraukums par ķermeņa apkārtmēriem ir viens no galvenajiem sieviešu pārdzīvojumu iemesliem. Savā draugu un paziņu lokā nepazīstu nevienu, kura būtu pilnībā apmierināta ar savu figūru, un bieži vien mēs mēdzam šajā ziņā krietni pārspīlēt. Uzzini, kas ir galvenie iemesli ķermeņa vizuālajām izmaiņām, un no kā jāuzmanās, lai to nepieļautu,” stāsta Una Ulme, grāmatas “Skaistumam nav gadu” autore.