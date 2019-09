No ierastā ritma var izsist kas negaidīts: ko horoskops pareģo šodienai, 30. septembrim

AUNS

Kontrolē savu rīcību, uzmanīgi izvēlies izteicienus, trīsreiz padomā, pirms kādu kritizē vai nosodi. Turies tālāk no neapmierinātiem, emocionāli uzvilktiem cilvēkiem. Neļauj sevi iesaistīt bezjēdzīgos strīdos.

VĒRSIS

Rīta pusē darbā izsakies precīzi, lieki nepļāpā. Mērķtiecīgi risini materiālās labklājības jautājumus. Ja būsi uzstājīgs, pie naudas tiksi ātrāk, taču rēķinies, ka dzīves ritms nebūs mierīgs un lēns.

DVĪŅI

Pieņemot lēmumus, nedomā tik daudz par to, kā tavu rīcību vērtēs apkārtējie, bet vairāk par to, kā tā ietekmēs tavu personīgo dzīvi. Tiklīdz rodas grūtības, nesteidzies mainīt plānus. Vairāk paļaujies uz sevi nekā citiem.

VĒZIS

Ikviena pārvarēta saspringta situācija būs vērtīgs ieguldījums tavā garīgajā izaugsmē. Pašas labākās idejas radīsies tad, kad būsi palicis viens. Gūtie panākumi apliecinās, ka tava izvēle un lēmumi bijuši pareizi.

LAUVA

Ja šodien pienāk brīdis, kad nezini, kā rīkoties, paļaujies uz intuīciju, seko izjūtām, dari tā, kā tev šķiet labāk. Ne vienmēr tas, kurš skrien ātrāk, mērķi sasniedz pirmais…

JAUNAVA

Šodien vairies no neskaidrības un nenoteiktības. Neielaidies strīdos ar laulāto draugu un ģimenes locekļiem, vairāk laika pavadi sabiedrībā, taču labi kontrolējot, kur, kam un ko saki.

SVARI

Adekvāta rīcība, pareizi saprasta informācija, disciplinētība un palīdzēs panākt vēlamo rezultātu darbā un biznesā. Atguvis dvēseles līdzsvaru, varēsi pasmaidīt par saviem vājuma brīžiem un bez svārstīšanās turpināt iecerēto.

SKORPIONS

Tava izpratne par lietu kārtību šodien var piedzīvot pamatīgu kūleni – var nākties mainīt savus senus uzskatus, dogmas. Lielāku uzmanību velti sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem, kur ir iespēja tikties ar domubiedriem.

STRĒLNIEKS

Šodien nebaidies pārrunāt aktualitātes ar kolēģiem un pat paklačoties, pabaumot - vari uzzināt ko tādu, kas tālāk noderēs kā informācija. Materiālās grūtības neuztver kā kaut ko traģisku, nenervozē.

MEŽĀZIS

Saņem sevi rokās un centies ātri noorientēties jaunos apstākļos. Pareizi organizējot laiku un gudri liekot lietā esošos līdzekļus, izdosies sakārtot biznesa lietas un gūt cerēto peļņu.

ŪDENSVĪRS

Tiecies ar cilvēkiem, no kuriem vari kaut ko mācīties vai aizgūt vērtīgu pieredzi. Neitrāls skats no malas palīdzēs adekvāti novērtēt situāciju un izvairīties no nelietderīgas rosīšanās.

ZIVIS

Kontrolē sevi, priekšroku dod prāta apsvērumiem, nevis emocijām. Tas noderēs ne vien attiecībās ar tuviniekiem, bet arī risinot finanšu problēmas. Pārlieku nekritizē piedāvātās iespējas.