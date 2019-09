Māte par bērnu vidū tik populāro sejas apgleznošanu: "Mūsu taurenis pārvērtās pumpās"

Kāda māte pēc svētkiem Carnikavā citus vecākus "Facebook" brīdina: “Gribēju pabrīdināt vecākus – neatļaujiet saviem bērniem pierunāt apgleznot sejas! Mūsu taurenis pārvērtās pumpu pārklātā sejā. Piebildīšu, ka bērns nebija alerģisks. Jautājums, kas tās par krāsām, un kāda ir higiēna šādās sejas apgleznošanas vietās?”

Sūdzības nav saņemtas

No likuma viedokļa šis rūpals nepavisam nav atstāts pašplūsmā, sejas un ķermeņa krāsas kontrolē Veselības inspekcija.

Maija Rumpētere, inspekcijas Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja, skaidro: “Uz šo preču grupu kā uz kosmētikas līdzekļiem attiecas Eiropas Savienības regulā Nr. 1223/2009 noteiktās prasības. Sejas un ķermeņa apgleznošanai paredzētajās krāsās atļauts izmantot tikai tādas krāsvielas, kas uzskaitītas kosmētikas līdzekļu sastāvā atļauto krāsvielu sarakstā regulas IV pielikumā. Inspekcija regulāri veic arī kosmētikas līdzekļu mikrobioloģiskās tīrības laboratorisku pārbaudi, sejas un ķermeņa krāsām neatbilstības nav konstatētas.”

Sūdzības par šīm krāsām Veselības inspekcija līdz šim nav saņēmusi. Inspekcija aicina patērētājus informēt par gadījumiem, kad kosmētikas līdzeklis radījis būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, iespējami precīzi aprakstot izpausmi, laiku, norādot līdzekļa nosaukumu, iegādes vietu, informāciju par saņemto medicīnisko palīdzību un tamlīdzīgi.

Inspekcija izskata arī Eiropas Savienības ātrās ziņošanas sistēmā saņemtos paziņojumus par bīstamām precēm. “Tostarp par sejas un ķermeņa krāsām ir bijuši ziņojumi par neatbilstību mikrobioloģiskajai tīrībai un sastāvdaļu izmantošanas ierobežojumiem, bet minētie produkti Latvijā nav konstatēti,” teic Rumpētere.

Nedrīkst līdz trīs gadu vecumam

Veselības inspekcijas pārstāve arī sniedz ieteikumus, kādos gadījumos nevajadzētu bērnam atļaut apgleznot seju:

* bērniem, kas jaunāki par trīs gadiem. Mazi bērni krāsu var apēst, piemēram, krāsu nokasot un ieliekot mutē, turklāt viņu āda ir daudz jutīgāka nekā vecākiem bērniem;

* ja ir jutīga āda un kādas alerģijas, piemēram, pārtikas alerģija, ādas reakcija uz ziepēm un krēmiem;

* ja novērojamas ādas problēmas, piemēram, dermatīts vai sīkas brūcītes, skrāpējumi. Tas var pasliktināt ādas stāvokli vai radīt infekcijas riskus;

* ja bērnam novērojamas infekciju slimību pazīmes vai ir utis.

Ir cilvēki, kas ir ļoti jutīgi arī pret dabīgām un netoksiskām krāsām. Ja apgleznošanas laikā novēro alerģisku reakciju, procedūra nekavējoties jāpārtrauc. Neatstāt uz ādas uzklāto krāsu pa nakti! Nēsājot to pārāk ilgi, tā var kairināt ādu. Alerģiskas reakcijas pazīmes var būt arī: bālums, elpas trūkums, apgrūtināta elpošana, sejas vai acu zonas pietūkums. Šādos gadījumos jāvēršas pie mediķiem pēc palīdzības.

Tikai speciālas krāsas

Apgleznošanas krāsām jābūt speciāli paredzētām izmantošanai uz cilvēka ādas. Krāsas jāuzglabā atbilstoši ražotāja norādēm, lai novērstu piesārņošanu un sabojāšanos. Bērnu seju apgleznošanai izmanto speciālas uz ūdens bāzes pagatavotas krāsas. Zīmējumiem izmanto profesionālas, antialerģiskas ķermenim paredzētas krāsas un materiālus, kas Eiropas Savienībā marķēti ar CE (atbilst Eiropas Savienības standartiem).

ASV var iegādāties drošas krāsas, kas marķētas ar apzīmējumu FDA (atļāvusi "The Food and Drug Administration" – Pārtikas un zāļu administrācija). Uz bērnu sejām nedrīkst zīmēt ar rakstāmpiederumiem vai pieaugušajiem domāto dekoratīvo kosmētiku. Nekādā ziņā apgleznošanai nedrīkst izmantot flomāsterus, eļļas, guašas, akrila, akvareļa krāsas un citas, kas nav paredzētas ķermeņa apgleznošanai, jo var nodarīt arī kaitējumu, kas visbiežāk izpaužas ar alerģisku ādas reakciju.

Apzīmējums uz krāsas nav toksisks (non-toxic) ne vienmēr nozīmē, ka to ir droši lietot uz ādas, jo ir cilvēki, kuri ir alerģiski arī pret atļautām vielām, ko izmanto hobiju krāsās un kancelejas precēs. Laba prakse būtu pirms apgleznošanas veikt testu uz neliela ādas laukuma ar konkrēto krāsu un pārbaudīt, vai novēro kādu reakciju (šis tests gan ir jāveic vismaz dienu pirms plānotās apgleznošanas).

Higiēnas ieteikumi

Apgleznošanai paredzētā ķermeņa daļa vispirms jānotīra un jānomazgā ar ūdeni un ziepēm vai jāizmanto mitrās salvetes; krāsas uzklāšanā iesaka izmantot vienreizējās lietošanas aplikatorus un sūkļus, krāsu lietošanai iepildīt atsevišķos trauciņos, kas paredzēts konkrētā bērna ādas apgleznošanai.

Daudzreizlietojamas otas pēc katra bērna ir jātīra un jāmazgā ar ūdeni un ziepēm. Dezinfekcijas nolūkos otas var iemērkt 70% izopropilspirta šķīdumā uz divām minūtēm un ļaut nožūt vai izmantot citus otu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Ūdens, ko izmanto otu tīrīšanai, pēc katra bērna ir jāmaina.

Daudzreizlietojamiem trafaretiem ir jābūt no materiāla, ko iespējams tīrīt un mazgāt. Pēc katra bērna apkalpošanas trafaretu notīra. Pakalpojumu sniedzējam pirms katras apgleznošanas sesijas ir jāmazgā rokas ar ziepēm vai jāizmanto roku dezinfekcijas līdzekļi.

Uzmanieties no melnās hennas

Speciālisti apgalvo, ka Latvijā izmanto dabīgas un veselībai nekaitīgas ķermeņa apgleznošanas krāsas. Tomēr tas neizslēdz iespēju, ka ar toksisku krāsu varat sastapties, piemēram, ārzemju ceļojumā. Ir tā dēvētās melnās hennas, kas ir ļoti bīstamas veselībai, tajās nav tikai nekaitīgas auga vielas, bet arī vielas, kas izgatavotas no naftas un var izraisīt smagus ādas apdegumus. Tādēļ zīmējumus un krāsu tetovējumus nav ieteicams taisīt Ēģiptē, Turcijā, Bulgārijā, citās dienvidu valstīs.

Ir gana daudz gadījumu, kad pēc melnās hennas zīmējuma uz ādas parādās smaga alerģija, čūlas un pat nopietni apdegumi. Tāpēc rūpīgi jānoskaidro, kāda krāsviela pievienota, lai iegūtu sarkanu vai melnu krāsu.