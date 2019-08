Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 28. augusts

AUNS

Mosties un darbojies. Taisnības labab jāteic, ka no paša maz kas būs atkarīgs. Vingrini pašdisciplīnu un nesāc ķīviņu ar autoritatīvām personām - priekšniecību, vecākiem.

VĒRSIS

Asa konkurence profesijā vai amatā. Drosme un gatavība aizstāvēt savas tiesības šodien ir tavs pienākums. Un rezultāts iepriecinās. Pieaugs jutekliskums, un tu meklēsi, kam to dāvāt. Neuzķeries uz lētu komplimentu āķa, ja veido jaunas attiecības.

DVĪŅI

Rutīna, mīņāšanās uz vietas, neskaitāmi sarežģījumi, bet nekas nopietns. Atliec braucienu un pārskati sadarbības variantus ar ārzemniekiem. Īstā diena, kad pieņemt lēmumus. Padomus neprasi, nākotni nezīlē. Viss tavās rokās - arī paša laime un izvēle.

VĒZIS

Tavs darba metodes, stils un paradumi ir neglābjami novecojuši. Tā stagnējot, tu aizliec priekšā kāju nākotnei. Sabiedrībā šodien būsi īsts salonu lauva – tevi gaida panākumi, flirts un ne tikai. Izbaudi slavas mirkli un neliedz sev neko.

LAUVA

Lepnība, augstprātība, nesamērīgas ambīcijas — tās ir klintis, pret kurām var sašķīst karjera. Neguli uz slavas lauriem. Ja esi nolēmis sākt jaunu darbu, esi godīgs un atceries, ka jāmācās ir visu mūžu. Cieni ģimenes tradīcijas un mīli savu māju. Tas ir tavs atbalsts un stiprā pils – atceries to.



JAUNAVA

Tu esi īsts profesionālis. Lai ko arī sāktu, visu spēsi ievirzīt sev labvēlīgā gultnē. Zvaigznes šodien pret tevi būs īpaši labvēlīgas. No savas puses nekad un nekur neizrādi agresiju un neko nerisini no spēka pozīcijām. Pretējā gadījumā vari pat tikt pie zilas acs.



SVARI

Iekļaujies vispārpieņemto normu rāmjos. Neaizraujies ar jaunizgudrojumiem. Augstākie spēki tevi šodien ņēmuši savā aizsardzībā - ļauj sevi vadīt, neforsē neko. Ja personīgās ieceres uzreiz neizdodas, ielāgo, ka labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu.

SKORPIONS

Nupat jau darbs draud sabendēt veselību, nenodari sev pāri. Lai kā tu censtos, visus darbus nepadarīsi un drošības sajūtu negūsi. Svarīgāko atstāj uz nākamo nedēļu. Satiksi cilvēku, kas ir veiksminieks. Viņš būs ar mieru tev palīdzēt.



STRĒLNIEKS

Šodien zvaigznes tev sola finansiālu augšupeju un gaišu nākotni. Gādā par labu sēklu, tad raža būs – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Netaupi uz pārtikas rēķina. Savā groziņā liec visu to kvalitatīvāko. Neaizmirsti ziedus – tie ļoti iepriecinās.

MEŽĀZIS

Jauns bizness, labāks darbs. Jebkurš sākums nesīs peļņu. Esošajā nodarbē savas kvotas esi gandrīz vai izsmēlis, laiks domāt par peldēšanu dziļākos ūdeņos. Privātajā dzīvē – īsts emociju kokteilis, kas sapratni ģimenē gan nevairos. Ko tu īsti vēlies?



ŪDENSVĪRS

Tuvumā grozās persona, kas slēpj savus īstenos nolūkus un nesmādē nevienu līdzekli, lai sasniegtu iecerēto. Neesi lētticīgs. Jūtu sfēra šodien neskaidra un adrenalīna pilna. Kas ķīvējas, tas mīlējas.

ZIVIS

Diena, kurā parādīsies jaunas darbības sfēras, no kurām nebūtu vēlams atteikties. Tās stimulēs garīgu izaugsmi un attīstību. Vispār tev apkārt šodien būs daudz laba - patiesa mīlestība, tuvība, draugu atbalsts. Galvenais - nezaudē cerību un ticību nākotnei.