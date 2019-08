Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 19. augusts

AUNS

Šodienas garastāvokļa mainīgumā ne mazāk svarīga būs arī apkārtējo attieksme. Ja citi būs vienaldzīgi un neieinteresēti, zudīs arī tavs optimisms un vēlme uzticēties. Velti vakarpusi, lai sakārtotu sevi emocionāli.

VĒRSIS

Nebaidies, ja nejūties drošs un nezini, vai pietiks apņēmības pierādīt sevi līdz šim neapgūtā darba jomā. Galvenais, lai ir motivācija, tad, īstajā brīdī pieņemot izšķirīgu lēmumu, tiksi pie sirdij tīkama darba.

DVĪŅI

Kritiska attieksme pret sevi atmaksāsies – ieguldītais darbs vainagosies panākumiem. Pozitīvu ietekmi uz tevi atstās draugi. Dzīvi var sarežģīt nemitīga svārstīšanās un neizlēmība. Diena, kad viss jāņem savās rokās un arī atbildība par visu jāparedz sev.

VĒZIS

Tavas darbaspējas būtiski ietekmēs atmosfēra ģimenē. Neatrisināti attiecību jautājumi traucēs koncentrēties, tāpēc izrunā sasāpējušas lietas un novērs spriedzi. Ja izturēsies pret to ar sapratni, pārpratumus novērst nebūs grūti.

LAUVA

Apzinies sava rakstura stiprās puses, tas palīdzēs saprast, ar ko vari izcelties un gūt panākumus, ar ko izpelnīties kritiku. Meklē lietišķas sadarbības iespējas, tiecies ar cilvēkiem, kuru mērķi saskan ar tavējiem.

JAUNAVA

Šodien vēlams lietas plānot stratēģiski, un arī attiecībā uz privāto dzīvi. Palaid vaļā dusmas un aizvainojumu, tad ātrāk atgūsi līdzsvaru un varēsi dzīvot ar rotaļīgu vieglumu, ja vien visu nesabojāsi ar centieniem saskatīt problēmas tur, kur to nav.

SVARI

Pēcpusdienā jo savaldīgāka būsi, jo labāk cilvēki izturēsies pret tevi. Konstruktīvu kritiku neuztver kā mēģinājumu aizskart tavu pašlepnumu. Neesi sīkumaina, domā plašākā mērogā, jo tikai darot tu apliecināsi savu erudīciju un spēju domāt.

SKORPIONS

Kāda būs šī diena, vislielākajā mērā atkarīgs no taviem tuvākā laika mērķiem un prioritātēm, nevis no citiem vai no apstākļiem. Trenē pacietību, nedusmojies, ja mīļā miera labad nākas pakļauties apkārtējo prasībām.

STRĒLNIEKS

Šodien seko loģiskiem apsvērumiem, taču neaizmirsti ieklausīties arī intuīcijā. Ja ideju ir daudz un tu nezini, ar ko sākt, atvēli laiku plānošanai. Tad arī ar karjeru un biznesu saistītās aktivitātes ieies vēlamajā gultnē.

MEŽĀZIS

Šī diena ir kā radīta, lai dotos nelielā izbraukumā, ekskursijā vai piknikā pie dabas. Pēcpusdienā gan sargies no nesaskaņām ģimenē. Domājot par naudu un labklājību, nekļūsti pārgalvīgs, nepieņem lēmumus steigā.

ŪDENSVĪRS

Pārskati arī saimniecības lietas un nopērc ko jaunu, ja nepieciešams, taču ar mājas kārtošanu un pārkārtošanu neaizraujies. Tas var beigties ar domstarpībām starp mājiniekiem, neapmierinātību un sadzīvisku rīvēšanos par sīkumiem, tāpēc labāk doties ārpus mājas.

ZIVIS

Ja pietrūkst asu izjūtu un piedzīvojumu, dodies ceļojumā – jo raibāka būs kompānija, jo aizraujošāki būs iespaidi. Atļaujies dzīvot azartiskāk, piekrīti kādam izaicinājumam, uzdrošinies riskēt.