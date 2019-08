Kamēr Latvijā instagram'a modeles mazā mēroga dēļ strādā "ar sīkumiem", par relatīvi smieklīgām naudām reklamējot tām atsūtīto kosmētiku, drēbes, dzērienus un pulksteņus, pasaules līmenī tā dēvētā "influencēšana" jau vairākus gadus uzņēmusi vērienīgus apgriezienus. Skaistas sievietes ar sevišķi glītām fotogrāfijām uztur sevi, par to pretī saņemot pakalpojumus, naudu un, protams, arvien jaunus sekotājus. Viena no šīm modelēm - amerikāniete ar segvārdu Katrīna - satikās ar "Insider Over" žurnālisti, lai pastāstītu par influenceru darba garoziņu. Proti, ļoti bieži šis darbs ir nekas vairāk par prostitūciju.

Faktiski jaunā seksa darbinieču paaudze

20 gadus vecā Katrīna ir ļoti skaista, un viņas nevainojamo augumu - tērptu dārga dizainera radītā bikini - ar tūkstošiem "like" novērtē viņas seši miljoni sekotāju. Zem viņas fotogrāfijām rindojas simtiem sajūsminātu komentāru, slavējot meitenes ārkārtējo daiļumu. Bet viņa ar to pelna naudu, - vismaz tā uzskata sponsori un sekotāji. Taču patiesība ir tāda, ka šis darbs realitātē audzina jauno seksa verdzeņu paaudzi, un arī Katrīna to nenoliedz.

Žurnāliste Katrīnu satiek vienā no šikākajiem Manhetenas restorāniem. Tur viņa ēd par brīvu, jo tā ir apmaiņa par viņas "krāšņo klātbūtni" un bezmaksas publicitāti, ko viņa ēstuvei sniedz. Uzņēmums labprāt ļauj Katrīnai tur ēst par velti. "Vairums cilvēku domā, ka instagrama modeles pelna daudz naudas no reklāmām un sponsorēšanas, bet tur patiesībā peļņas nav nekādas," stāsta Katrīna, manikīrētajos nagos virpinot vīna glāzes kājiņu, "katrā ziņā ne tik daudz, lai lidotu ceļojumos pa pasauli". Realitāte esot tāda, ka lielākā daļa skaistuļu, kuras jūs redzat pozējam pludmalēs un dzīvojoties pa smalkākajām viesnīcām, to dara uz nolīgta seksa pamata. "Influenceru industrijā visi to zina, taču neviens nerunā par to," skaidro Katrīna. Konkrēti viņai (un attiecīgi daudzām citām instagrama influencerēm) maksā par to, ka viņas pavada laiku kopā ar vīriešiem dārgās vietās dažādās valstīs. Lielākā daļa klientu ir turīgi vīrieši no Tuvajiem austrumiem, un arī Katrīna nereti sēžas lidmašīnā, lai dotos pie šiem "izvirtuļiem". Kā instagrama modelei viņas darbā ietilpst seksa pienākumi.

Kā notiek skaistules nopirkšana

Katrīna turpina: "Šie puiši sazinās ar jums instagramā. Viņi vēlas satikties un kaut kur kopā aizlidot. Sarunas par darījumu sākas instagramā, tad parasti pāriet uz komunikāciju WhatsApp," viņa stāsta. "Tad, protams, tiek pārbaudīts viņu statuss, konts. Lai zinātu, vai viss ir reāli. Dažkārt tiek parunāts ar citām influencerēm, kas iepriekš strādājušas ar viņiem un galvo par konkrēto vīrieti". No viena šāda darījuma skaistule nopelna piecus līdz 15 tūkstošus ASV dolāru, neskaitot to, ka visi ikdienas izdevumi viņai tiek apmaksāti.

Visbiežāk ar klientiem tiek lidots uz Dubaiju vai Bali. "Vispārīgi runājot, sekss ir daļa no pirkuma, bet visas ekstras ir tās, kas liek justies ka "es esmu tā vērta"," stāsta Katrīna. Jauniete gan neatklāj detaļas par to, ko klienti vēlas par šo naudu, taču neslēpj, ka šādā ceļā seksuāli ir piedzīvojusi daudz ko un izmēģinājusi lielākoties visu.

Joprojām daudzi jo daudzi Instagram tīkla lietotāji pelna naudu relatīvi cieņpilnā un godīgā ceļā, - reklamējot preces un pakalpojumus savos profilos. Taču skaistās influenceres, pašas iecienītākās un populārākās daiļavas visbiežāk nodarbojas ar prostitūciju un eskortu. Tikai tā ir tāda kā augstāka klase, krietni virs vārda, ko parasti saprot ar vārdu "prostitūta", raksta žurnāliste. Tas gan neesot nekas jauns, jo jau žurnālā "Eve" nesen bijusi publikācija, kur kāda instagramere atklāja savu pieredzi: viņa bijusi šokā par to, cik patiesībā daudzas Instagram modeles ar vairākiem miljoniem sekotāju ir prostitūcijas biznesa sastāvdaļa. "Tikai daži tūkstoši skaistuļu strādā ar produktu pārdošanu. Ne daudzi zīmoli stāv rindā uz modeli, kuras konta saturs atgādina "Playboy" lapu. Lielais vairums ir leģitīmi blogeri, kuri dzīvo no tā, ka par velti ceļo un paliek viesnīcās, un par to samaksā ar komplimentāru saturu savā kontā. Taču ir arī otra daļa," teikts publikācijā par legālajām prostitūtām.

Kā atšķirt influenceri no prostitūtas

"Inside Over" publikācijā teikts: robežlīnija ir tas, cik ļoti erotisks un pornogrāfisks ir influenceres radītais saturs. "Viņu kontents ir tas, pēc kā pateikt. Seksuāla rakstura bildītes ir viņu portfolio un reklāma vienlaikus. Tas ir tas medus pods," pausts publikācijā. Katrīna piekrīt, ka no "kontenta" ir atkarīgi panākumi arodā. Viņa pati rūpējas par fotogrāfijām, kurās redzama trūcīgā bikini eksotisku pludmaļu fonā. Katrīna žurnālistei neatklāj, uz kurieni dosies nākamajā ceļojumā, taču pasaka, ka šobrīd noris sarunas par diviem dažādiem galamērķiem ar diviem atsevišķiem klientiem. Tas viss savstarpēji jāsamenedžē, lai braucieni nepārklājas. "Esmu šobrīd jauna un smuka, bet tāda nebūšu visu mūžu," atklājot, kā tagad izmanto visas šīs priekšrocības, saka Katrīna. Un tad viņa nofotografē glīto tiramisu kūciņu kafejnīcā, lai bildīti ievietotu instagram'ā.

