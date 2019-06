Atvaļinājums? Viena nedēļa neskaitās jeb - kādam tam jābūt, lai tu justos labi atpūties

Mūsdienu atvaļinājuma paradumi stipri atšķiras no tiem, kas bija agrāk, piemēram, padomju laikā. Teorētiski Latvijā Darba likums nav daudz mainījies: tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu ir ikvienam neatkarīgi no tā, uz cik ilgu laiku noslēgts darba līgums un vai darbinieks strādā pilnu vai nepilnu darba laiku. Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām (28 kalendāra dienām), neieskaitot svētku dienas, turklāt viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārējo atvaļinājumu var sadalīt arī sīkākās daļās.

Bet kā notiek praksē? Un galvenais – kā vajadzētu pareizi atpūtināt sevi, lai neiedzīvotos izdegšanas sindromā vai vēl lielākā ķibelē?