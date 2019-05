Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 27. maijs

AUNS

Diena, kad viedokļu nesaskaņas var pielikt treknu punktu kaut kam, kas ilgstoši gadu laikā auklēts un lolots. Tās var būt gan privātās attiecības, gan draudzības, gan ilgstoša profesionālā sadarbība. Riskanta diena paust redzējumu, kas kardināli atšķiras no citu uzskatiem.

VĒRSIS

Ja diena sākas itin kā "uz nažiem", labākā taktika būtu nogaidīt līdz vakaram, karaliski klusējot. Vakarpusē var rasties vēlme "aizbēgt no sevis paša", kas savukārt var nepatikt apkārtējiem cilvēkiem. Attiecību tīrības diena. Piedošana, pazemība un pieklājība atmaksāsies simtkārt.

DVĪŅI

Iztēlē uzburtais šodien var ar blīkšķi izgāzties un pagalam nesaskanēt ar realitātes piedāvāto "sortimentu". Laba diena rūpīgam un uzcītīgam darbam "aizkadrā" un nostāk no citu acīm. Vienatnē padarītais vēlāk var atnest īstu veiksmi un atzinības gūzmu no citiem, pat no konkurentiem.

VĒZIS

Ar vēsu skatu vērts novērtēt savu ieguldījumu kopējā lietā un mērķtiecīgi izravēt visu to, kas bildē itin kā neiederas. Tā var būt arī toksisku attiecību pārtraukšana vai paziņošana kolēģim, ka kopīgu darbu vairs nevēlies turpināt. Skaidrība un lakonisms, un stingrs mugurkauls - lūk, šīsdienas veiksmes pīlāri.

LAUVA

Šodien var pietrūkt enerģijas un dukas jaunu lietu (darbu, projektu) uzsākšanai, taču ar piespiešanās metodi paveiktais var nest labus augļus jau drīzumā. Laiskumam un slinkumam nepiemērota diena, jo pēcāk var būt teju neiespējami sasmelt šodien nepadarīto.

JAUNAVA

Jaunavām - un tas nav nekas neparasts - šodien primāri būs naudas jautājumi. Ja tās trūkst, var apsvērt aizņemšanās jautājumus, taču noteikti ne no paziņām, draugiem vai radiem, - jāvēršas lielākā nopietnā iestādē. Attiecību ziņā šī diena var nest negaidītus jaunumus.

SVARI

Nespēja izšķirties, kur būtu produktīvāk ieguldīt savu enerģiju šodien, var rezultēties haosā gan darbā, gan sevī pašā. Neizlēmības un šaubu diena Svariem. Tam visam var tikt pāri ar stoicisku attieksmi un striktu darāmā saplānošanu. Vakarpusē var pienākt ilgi gaidītas ziņas no tālienes.

SKORPIONS

Jebkādus romantiska rakstura "izgājienus" labāk atliec uz jūnija sākumu! Piemēram, ja plānots pirmais randiņš ar kādu nesen iepazītu personu, šī diena un atlikušais maijs tam nebūs īsti piemērots laiks. Profesionālā ziņā uzvarētājs būs tas, kurš nekaunīgāk cīnīsies par savu taisnību.

STRĒLNIEKS

Lietas, kas iepriekš šķita kā pieņemama un laba rutīna, šodien var sākt kaitināt un tracināt. Uzvilktība mazināsies vakarpusē, bet dienas laikā labāk "neskriet" nevienam virsū un savu viedokli paturēt pie sevis. Lieliem pirkumiem nepiemērota diena.

MEŽĀZIS

Ieguvēji šodien būs tie Mežāži, kas izrādīs īpašu pieklājību un toleranci pret citiem. Visus negludumus palīdzēs nolīdzināt... glaimi un labestība. Ja ir kāda īpaša vēlme vai lūgums pie citiem, tieši lišķība šodien var pavērt ceļus uz absolūtu pretimnākšanu, - šo vērts izmantot! Dažkārt. Šodien, piemēram.

ŪDENSVĪRS

Lieli plāni un lēmumi, maza bailīga truša dūša. Izplānotais var nepiepildīties paša pasivitātes dēļ. Lai saņemtos drosmi izdarīt to, ko gribas, var palīdzēt pašiedvesma un saruna ar sevi: es gribu, es varu, es riskēšu! Drosmīgs solis atmaksāsies ar uzviju jau pēc pusgada.

ZIVIS

Romantiskās Zivis var sapņot par atkal jaunu - kārtējo - iemīlēšanos. Ilgas pēc nezināmā, pēc kāda noslēpuma, pēc pikantērijām... kā jau parasti jūsu astromājās. Ja kaislības nevienam nenodarīs pāri, tās šodien var arī realizēt, taču ļoti diskrēti un noslēpumā.