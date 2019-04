Facebook (Foothills Animal Rescue)

Plēsīga pūce Arizonā no dzīvnieku patversmes nolaupa trīs mēnešus vecu kucēnu

Saspringtas dienas aizvadītas kādā Arizonas dzīvnieku patversmē. Plēsīga pūce par laupījumu izvēlējusies vienu no patversmes trīs mēnešus vecajiem kucēniem, satverot to un paceļot gaisā. Suņuks no pūces ķetnām izslīdējis virs kāda golfa laukuma, laimīgā kārtā izdzīvojot, ziņo "The Independent".