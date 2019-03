Kima Kardašjana nekautrējoties atrāda savu psoriāzes skarto seju

"Rīta psoriāze," bildi, kurā sabiedrības dāma redzama, rīta agrumā dusot baltos palagos, komentē Kima.

Foto: Instagram (kimkardashian)

Uzņemtajā pašbildē skaidri saredzami pleķīši, kurus uz sievietes no kosmētikas tīrās ādas atstājusi slimība.

Šī nav pirmā reize, kad Kardašjanu ģimenes pārstāve dalījusies sāpēs par ādas slimību, publicējot bildes apskatei. Pagāšnedēļ Kima pat publicēja video ar sasārtušo seju.

Foto: Instagram (kimkardashian)

Zināms, ka Kima ar psoriāzi cīnās jau kopš 2011.gada. Tolaik vēl tikai slavas saulītē ar puspēdu iekāpusī sieviete uztraucās, ka sarkanie, niezošie pleķi viņai traucēs fotografēties un attīstīt modeles karjeru. Tomēr, kā redzams tagad, ādas slimība nekādi nav traucējusi Kimai iekarot daudzu žurnālu vākus.

2016.gadā Kima apsolījusies nekad neslēpt savu dermatoloģisko problēmu: "Dažreiz man šķiet, ka tas ir mans lielākais trūkums, bet visi pārējie par to jau zina. Tad kāpēc to slēpt? Protams, es ceru, ka kādreiz pret psoriāzi tiks izgudrotas zāles, bet es mācos to pieņemt kā daļu no sevis." Kima teikusi, ka ļoti vēlas būt par piemēru citiem, lai nevienam vairs nebūtu jājūtas neērti par šo šķietamo izskata defektu.

Psoriāze ir hroniska ādas iekaisuma slimība. Tās rezultātā uz ādas rodas niezoši, sausi, sarkani un reizēm sāpīgi plankumi. No psoriāzes atbrīvoties ir ļoti grūti, tomēr, lietojot atbilstošus medikamentus, to var apārstēt.

