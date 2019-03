"Kad Paulīne man pavaicāja, vai precēšu viņu, es gandrīz nokritu no krēsla," pārsteigumu par pēkšņo draudzenes domu maiņu neslēpj Kolins. Sieviete nopietno jautājumu izteikusi pērnā gada decembrī. "Es viņai to jautāju visu laiku, tāpēc tagad, kad viņa to pajautāja man, es teicu "protams, ka precēšu!"," stāsta nesen kā vīra statusu ieguvušais seniors.

Paulīne Janga no Velsas Lielbritānijā 72 gadu vecumā nolēmusi piekrist sava sirdsāķīša Kolina Džonsa (74) bildinājumam. (Foto: Caters News Agency)

Pāris saticies tālajā 1976.gadā, bērnu rotaļu laukumā. Abi tolaik bijuši citā laulībā un audzinājuši bērnus. Mīlnieki ātri vien ieskatījušies viens otrā un ilgu laiku bijuši pat biznesa partneri. 30 gadus pāris vadījis mēbeļu biznesu Velsā, līdz pārcēlās uz Maltu, kur 14 gadus darbojās ēdināšanas uzņēmumā.

Paulīne Janga no Velsas Lielbritānijā 72 gadu vecumā nolēmusi piekrist sava sirdsāķīša Kolina Džonsa (74) bildinājumam. (Foto: Caters News Agency)

Pirms trim gadiem Paulīnei veselības problēmu dēļ nācies pārcelties atpakaļ uz dzimteni, kur viņa apmetusies aprūpes iestādē. Par spīti sarežģījumiem, Kolins turpinājis abu biznesu Maltā, ik pēc divām nedēļām draudzeni apciemojot.

Paulīne Janga no Velsas Lielbritānijā 72 gadu vecumā nolēmusi piekrist sava sirdsāķīša Kolina Džonsa (74) bildinājumam. (Foto: Caters News Agency)

Kārtējās vizītes laikā decembrī arī notikusi jaukā saderināšanās. "Kad pirmo reizi ieraudzījām viens otru, mēs uzreiz iemīlējāmies," atminas Kolins. "Es jau biju atmetis visas cerības viņu apprecēt. Es domāju, ka tas nekad nenotiks."

Paulīne Janga no Velsas Lielbritānijā 72 gadu vecumā nolēmusi piekrist sava sirdsāķīša Kolina Džonsa (74) bildinājumam. (Foto: Caters News Agency)

Abi laulības solījumu devuši romantiskā datumā - 14.februārī. "Visi mums apkārt ir laimīgi, mums apkārt valda mīlestība," laimīgs ir precētais kungs.