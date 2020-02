Bioloģiskā pārtika. Kad tā jāpērk, un - kad droši var ēst arī neorganiskos produktus

Ieteikumu katru dienu apēst piecas augļu un dārzeņu porcijas varētu papildināt ar padomu – un pārliecinieties, ka lielākā daļa no tiem ir audzēti bioloģiskajās zemnieku saimniecībās.

Intensīvajā lauksaimniecībā ražoti augļi un dārzeņi diemžēl ir auguši noplicinātā augsnē, tādēļ ne viss, ko mēs mūsdienās ēdam (pat, ja teorētiski tas skaitās veselīgs), nodrošina tikpat labu veselību, kāda bija mūsu vecvecākiem.

Tad vēl ir pesticīdi, ko izmanto, lai aizsargātu ražu. Pētījumi liecina, ka nelieli pesticīdu pārpalikumi paliek uz augļiem un dārzeņiem arī pēc tam, kad pirms ēšanas tos ļoti rūpīgi nomazgā. Bet ir viens liels “bet” – organiskā pārtika ir dārga. Tāpēc, domājot par līdzekļu taupīšanu un ģimenes budžetu, ir vērts izpētīt, kuri augļi un dārzeņi no visiem neorganiski audzētajiem ir vismazāk kaitīgi.

Ne visi neroganiski audzēti augļi un dārzeņi ir vienlīdz “uzņēmīgi” pret pesticīdiem, tāpēc ir izveidots “tīro” augļu un dārzeņu saraksts.

Amerikas Vides darba grupa ik gadu lielveikalos vairumā iepērk dažādus augļus un dārzeņus, lai pēc tam pētītu, cik daudz pesticīdu atlieku uz tiem var atrast. Daļa produktu, protams, tiek audzēti vietējās saimniecībās, bet lielākā daļa lielveikalos nonāk no visas pasaules, tāpēc Amerikas pētnieku vērtējums var būt noderīgs mums visiem. Atklājumi gan ir diezgan biedējoši. Bieži produktos tiek atrasti tādi pesticīdi, kuru lietošana jau sen ir aizliegta. Daži no nāvējošākajiem ir tik toksiski, ka spēj ietekmēt mūsu nervu sistēmu. Tomēr ir arī labās ziņas. Pētnieki pēc visu produktu izpētīšanas un analizēšanas ir izveidojuši sarakstu ar netīro duci – augļiem un dārzeņiem, kuros ir visvairāk pesticīdu –, un tīro piecpadsmitnieku. Tie ir produkti, kuros kaitīgo vielu saglabājies vismazāk. Lai šis saraksts palīdz jums izvēlēties, kurus augļus un dārzeņus labāk pirkt ekoveikalā un uz kuru rēķina varat mazliet ietaupīt, iegādājoties tos lielveikalā. Tomēr pētnieki uzsver, ka šiem sarakstiem nevajadzētu nevienu atturēt no augļu un dārzeņu pirkšanas. To sniegtais labums pārspēj veselības riskus pat tad, ja produkti ierindojušies netīrajā ducī.*

Netīrais ducis

Centieties pirkt tos, kas audzēti bioloģiskajās saimniecībās:

Zemenes, saldā paprika, āboli, selerija, ķirštomāti, gurķi, vīnogas, asie pipari, nektarīni, persiki, kartupeļi, spināti.

Tīrais piecpadsmitnieks

Var iztikt, pērkot neorganiskos:

Ananass, saldie kartupeļi jeb batātes,zaļie zirnīši, avokado, kāposti, sparģeļi, melone, saldā kukurūza, baklažāni, greipfrūti, kivi, mango, sēnes, sīpoli, papaija.