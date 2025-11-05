Sākusies rudens pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvai 2026
No 2025. gada 5. novembra līdz 5. decembrim atvērta rudens pieteikšanās Latvijas Dizaina gada balvai 2026. Darbus konkursam iespējams iesniegt piecās kategorijās — produktu dizains, pakalpojumu dizains, komunikācijas dizains, vides dizains un digitālie risinājumi. Atsevišķi tiks vērtēts jauno dizaineru veikums.
Latvijas Dizaina gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sasniegumus, sekmējot Latvijas dizaina nozares attīstību.
Latvijas Dizaina gada balva (LDGB) 2026 aizsāk jaunu konkursa ciklu, kas turpināsies līdz 2028. gadam. Uzvarot Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par valsts pārvaldes uzdevuma — kvalitātes novērtējuma dizaina jomā — veikšanu, arī turpmākos trīs gadus konkursu rīkos Latvijas Dizaina centrs (LDC).
«Esam lepni par pēdējos trīs gados paveikto. Redzam, ka konkurss ne vien veicinājis sabiedrības izpratni par dizainu, bet arī pašiem dizaineriem sniedzis pārliecību par viņu darbu kvalitāti un iedrošinājis iziet starptautiskajā arēnā — piedalīties konkursos, izstādēs un mesēs, tādējādi veicinot ne vien savu, bet arī Latvijas dizaina atpazīstamību kopumā. Iesākto ceļu vēlamies turpināt arī nākamajos trīs gados, tāpēc šogad par Latvijas Dizaina gada balvas vadmotīvu izvēlēta «Virzība». Ar šo tēmu vēlamies uzsvērt dizaina procesa nozīmi un atgādināt, ka panākumi prasa neatlaidīgu darbu un mērķtiecīgu attīstību,» stāsta LDC vadītāja Dita Danosa.
Apbalvo "Latvijas Dizaina gada balvas 2025" ieguvējus
Ceturtdien, 5. jūnijā, svinīgā pasākumā «Sporta 2» kvartālā tika paziņoti Latvijas Dizaina gada balvas (LDGB) 2025 ieguvēji, godinot labākos dizaina ...
«Turpinot ceļu uz mērķi, saglabāsim iepriekšējos gados iedibināto darbu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību, kas pierādījusi sevi kā veiksmīgu. Tāpat nemainīgi paliks vērtēšanas kritēriji, kas skar ne vien dizaina funkcionālās un estētiskās kvalitātes, bet arī tā ilgtspēju, tapšanas procesu, lietotāja pieredzi un iekļautību,» norāda Dita. «Arī mēs paši, rīkojot balvu, cenšamies sekot konkursā noteiktajiem kritērijiem, iedrošinot iesniegt pēc iespējas plašu darbu spektru.» Līdzās produktu, pakalpojumu, komunikācijas un vides dizaina, kā arī digitālo risinājumu kategorijām konkursā tiks vērtēti jauno dizaineru darbi, kas tapuši studiju procesā. «Tādējādi vēlamies ne vien vairot topošo dizaina profesionāļu pārliecību, bet arī rosināt ideju apmaiņu starp dažādu paaudžu dizaineriem.»
Iezīmējot jauno konkursa ciklu, šogad LDGB vizuālo komunikāciju veidos jaunā, starptautiski godalgotā dizainere Elīza Tolstika. «Dizainam ir dažādi virzieni, tas ieņem dažādas formas, bet vienmēr saglabā savu kodolu — līdzsvaru starp funkciju un estētiku, radošumu un lietojamību, aktualitāti un nemainību,» par dizaina koncepciju stāsta Elīza. Viņas darbs veidots dialogā ar dizainera Kirila Kirasirova radīto vizuālo identitāti konkursa iepriekšējā ciklā, un saglabāts arī dizaina studijas «H2E» izstrādātais konkursa logo.
Darbu iesniegšana un vērtēšana
Darbu iesniegšana LDGB 2026 ir atvērta divas reizes gadā: rudens pieteikšanās ilgs līdz 2025. gada 5. decembrim, un ziemas pieteikšanās notiks no 2026. gada 15. februāra līdz 15. martam. Darbu iesniegšana notiek tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv, kur pieejama konkursa pieteikuma forma.
Latvijas Dizaina gada balvai 2026 iespējams pieteikt darbus, kas radīti kopš 2023. gada janvāra. Var iesniegt gan Latvijā īstenotus darbus neatkarīgi no autoru valstiskās piederības, gan tādus, kas īstenoti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Pieteikt darbus var to autors vai cita ar darbu saistīta persona, piemēram, tā īpašnieks vai pasūtītājs.
LDGB iesniegtie darbi tiek vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā atlases žūrija izvērtē attiecīgajā pieteikšanās periodā saņemtos darbus un izvirza nominantus dalībai konkursa nākošajā kārtā. Otrajā kārtā fināla žūrija izvērtē nominantus un izvirza finālistus. Fināla žūrija arī lems par katras kategorijas uzvarētāju un Latvijas Dizaina gada balvas Grand Prix un «Jaunā dizainera» titula ieguvējiem. Konkursa otrā kārta noslēgsies ar Dizaina gada balvas pasniegšanu 2026. gada maija beigās. Precīzi norises datumi tiks laicīgi izziņoti tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv.