Rīgas modes nedēļā izrādīs filmas par pasaules modes leģendām

Sestdien, 28. maijā, plkst. 17.00 filmu seansu sēriju atklās Žana Pola Gotjē autobiogrāfiskais mūzikls “Žans Pols Gotjē: Frīks un šiks” (Jean Paul Gaultier: Freak & Chic). Ģeniālais Gotjē bija pirmais, kurš ieviesa kiču uz pasaules modes skatuvēm, pieaicinot nestandarta modeles, kā arī apzinājās modes dizainera pievilcību masu kultūrā. Tieši viņš meklēja iedvesmu šķietami nevērtīgajā, pārvēršot to par augsto modi.

“Frīks un šiks” ir krāsains deju un modes skates sajaukums daudzveidīgas mūzikas pavadījumā — no disko līdz pankam, piedaloties aktieriem, dejotājiem un cirka māksliniekiem; tā ir Žana Pola Gotjē sava veida grēksūdze. Īpaši šai filmai augstās modes mākslinieks ir radījis desmitiem kostīmu. Vārds “frīks” nosaukumā nav iekļauts nejauši – par frīkiem modes mākslinieks mīļi sauc cilvēkus, kuri ir apzinājušies un pieņēmuši to, ka ir atšķirīgi no citiem. “Visi mani frīki ir bijuši kopā ar mani jau kopš maniem pirmajiem soļiem modē: esmu devis iespēju uz mēles kāpt gan gariem, gan īsiem, tieviem un resniem, jauniem un veciem,” stāsta Gotjē.

Svētdien, 29. maijā, plkst. 18.00 uz lielā ekrāna tiks demonstrēta modes pasaules pirmā futūrista Pjēra Kardēna filma “Kardēna modes nams” (House of Cardin). Šo modes dizaineri sauc par “nepārspējamu novatoru”. 70 gadu laikā viņš ir pārkāpis vispārpieņemtas normas un nekļūdīgi noteicis laika garu. Kardēns vienmēr un uz visiem laikiem paliks atmiņā kā mākslinieks, kurš pievērsies futūristiskam dizainam, ko iedvesmojusi kosmosa tematika.

“Kardēna modes nams” ir dokumentāla filma par leģendārā franču augstās modes mākslinieka dzīvi un karjeru. Filmas režisori uzsver, ka filma nav par modi kleitu piegriezumu un tendenču aprakstīšanas izpratnē, bet gan par Kardēna idejām, no kurām galvenā ir mode, kas pieejama ikvienam, tāpat kā jebkurš cits lielisks dizains. Un tai jābūt pieejamai ikvienam, ne tikai Parīzes modes ateljē klientiem. Filmā izmantoti ekskluzīvi arhīva materiāli, kā paša dizainera karjeras nogalē sniegtās intervijas.

Filmu seansu cikls noslēgsies pirmdien, 30. maijā, plkst. 18.00 ar filmu “Martēns Maržela: viņš pats” (Martin Margiela: In His Own Words). Maržela vizuālās mākslas pasaulē ir neizmērojamas drosmes simbols. Gadu no gada viņš ne tikai nespēlēja pēc vispārpieņemtajiem notikumiem, bet radīja pats savus modes pasaules likumus – ar ierobežotiem resursiem, bet ar uzticamu piekritēju armiju. Šis beļģu dizaineris ir kļuvis par minimālisma virtuozu un vienu no sabiedrībā apspriestākajiem māksliniekiem.

“Martēns Maržela: viņš pats” ir dokumentālā filma par mūsdienu noslēpumaināko dizaineri. Filmā Maržela pastāsta savu stāstu pats, un pirmo reizi ļauj ieskatīties savā arhīvā. Piemēram, filmā stāsts par slavenajām baltajām šuvēm tiek pastāstīts pirmajā personā. Lentes režisors un scenārists Rainers Holcēmers detalizēti parāda, kā šis dizaineris ir noārdījis pirms viņa uzstādītos augstās modes pasaules pamatus, pārspīlējot siluetus, izkropļojot tradicionālās proporcijas, sajaucot žanrus un faktūras, izvedot uz mēles neparastus modeļus, kuri nebūt nav profesionāļi.