Ķermenis ar mirdzumu!

Ekskluzīvais Tan-Luxe pašiedeguma zīmols no Anglijas, beidzot nonācis arī pie mums Latvijā. Tan-Luxe pielieto visjaunākās zinātniskās tehnoloģijas un sasniegumus ādas kopšanas nozarē, lai radītu daudzfunkcionālus pašiedeguma produktus.

Tan-Luxe izmanto tikai bioloģiski sertificētas sastāvdaļas. Katrs produkts ir piepildīts ar izcilas kvalitātes dabīgajām aktīvajām vielām, ādu uzlabojošajām sastāvdaļām, tai skaitā aveņu sēklu eļļu, alveju, B, C un E vitamīniem, kā arī unikālajām EcoCert bioloģiskajām paštonējošajām aktīvajām vielām.

Tan-Luxe neizmanto sintētiskās krāsvielas (tumšos toņus, ko izmanto tradicionālajos paštonējošos līdzekļos), to vietā tiek izmantots pilnīgi dabīgs karamelizētais cukurs, nodrošinot vislabāko rezultātu un neatstājot traipus uz apģērba.

Tan-Luxe Super Glow Body lielisks mitrinošais ikdienas ķermeņa serums, kas papildināts ar unikālu hialuronskābes un jaudīgu barojošo vielu maisījumu, padara ādu mirdzošu, liekot tai izskatīties jūtami maigākai un tvirtākai jau pēc pirmās lietošanas. Šis ir jūsu mīļākais ādas kopšanas režīms jūsu ķermenim. Cena: Eur 50.99

Uzklājiet 2–6 dozatora spiedienus uz ķermeņa daļas. Iemasējiet ādā ar apļveida kustībām. Papildu lietošana palielina krāsas intensitāti. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

Tan-Luxe Super Glow Self Tan Serum ir pasaulē pirmais hialuroniskais un barojošais paštonējošais serums. Ar šo produktu katra diena jūsu ādai būs vislabākā. Daudzfunkcionāls, mitrinošs mākslīgā iedeguma serums ar pretnovecošanās priekšrocībām.

Katru dienu uzklājiet 4–12 pilienus uz sejas un dekoltē, iemasējot ādā ar apļveida kustībām, bet izvairoties no acu zonas. Pirms dekoratīvās kosmētikas lietošanas uzklājiet mitrinošo līdzekli. Papildu pilieni palielinās krāsas intensitāti. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas. Cena: Eur 45.99

Tan-Luxe produktus iespējams iegādāties Douglas veikalu tīklā un skaistumkopšanas produktu e-veikalā www.loverte.com un www.douglas.lv

