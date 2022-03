"Liels un mazs" atzīts par labāko bērnu grāmatu izdevēju Eiropā

Balvai ik gadu tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām - Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji.

Šogad "Liels un mazs" sacentās ar izdevniecību "Samokat" no Krievijas, divām izdevniecībām no Francijas - "Helium" un "Editions Thierry Magnier", kā arī izdevniecību "Wytwornia" no Polijas.

Balva "Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs" tika pasniegta desmito reizi, un izdevniecība "Liels un mazs" bijusi nominēta pēdējās piecas reizes pēc kārtas.

Uzvarētāji pirmdien tika paziņoti 59.Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus laikā, un par nominētajām izdevniecībām balsoja tajā reģistrētie nozares profesionāļi. Starptautiskais Boloņas bērnu grāmatu tirgus ir pasaules nozīmīgākā bērnu grāmatniecības nozares tikšanās.

Balvu piešķir, izceļot izdevēju augsto profesionalitāti, ar kādu tie īsteno inovatīvus un intelektuāli augstvērtīgus bērnu grāmatu projektus.

Kopš 2014.gada attīstās arī "Liels un mazs" izdoto grāmatu tulkošana un izdošana pasaulē - noslēgti vairāk nekā 90 līgumi par 36 nosaukumu tulkošanu un izdošanu 25 pasaules valodās. Nesen panākta vienošanās par jauniem tulkošanas tiesību pārdošanas darījumiem: Anetes Meleces bilžu grāmata "Kiosks" iznāks krievu, portugāļu un krievu valodā, Signes Viškas un Elīnas Brasliņas bilžu grāmata "Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu" tiks izdota vācu, čehu un franču valodā, Laura Gundara stāsts "Sveiks, Vali" tiks izdots ķīniešu valodā, Līvas Ozolas bilžu grāmata "Eju meklēt!" - franču valodā, bet arābu valodā plānots tulkot un izdot Daces Kravales grāmatu "Dorabellas istaba" ar Viviannas Marias Stanislavskas ilustrācijām un Rebekas Lukošus bilžu grāmatu "Nepaklausīgais vectēvs".

Bērnu grāmatu izdevniecība "Liels un mazs" šī gada nogalē svinēs savu 18.dzimšanas dienu, tādējādi sasniedzot pilngadību.

Jau ziņots, ka rakstnieces Luīzes Pastores grāmata "Laimes bērni" ar Evijas Pintānes ilustrācijām saņēma prestižo Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvu "Bologna Ragazzi Award" jeb BRAW. Izdevniecības "Liels un mazs" izdotā grāmata balvu saņēma nominācijā "New Horizons" ("Jaunie apvāršņi"), ko žūrija katru gadu piešķir īpaši novatoriskai bērnu grāmatai. Grāmatas dizaina autors ir Artis Briedis.

Kā iepriekš informēja izdevniecībā, grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja un pētnieka Aleksandra Laimes (1911-1994) biogrāfijas fakti, bet stāsta galvenie varoņi ir bērni - Ilze, iesaukta par Krītiņu, un viņas jaunākais brālītis, kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas ieradusies, lai atklātu un aprakstītu Laimes noslēpumus.

Rakstniece Pastore iepriekš guvusi lasītāju ievērību ar savām grāmatām bērniem "Maskačkas stāsts", kas bija pamatā arī Edmunda Jansona animācijas filmai "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" un Elīnas Brasliņas tāda paša nosaukuma komiksam, kā arī "Mākslas detektīvu" sēriju. Arī "Laimes bērnu" motīvi jau kļuvuši par iedvesmas avotu jaunai animācijas filmai, kas pašlaik top studijā "Atom Art".

Šajā gadā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvai tika pieteiktas 2215 grāmatas no 62 valstīm, kas ir par 630 grāmatām vairāk nekā 2021.gadā un par 365 grāmatām vairāk nekā 2020.gadā. Balvas citās kategorijās saņēma grāmatas no Šveices, Itālijas, Francijas un Kanādas.

Kā liecina informācija Boloņas bērnu grāmatu tirgus mājaslapā, šī balva tiek uzskatīta par vienu no pasaulē visaugstāk novērtētajām starptautiskajām balvām bērnu literatūras izdevējdarbības jomā.

Arī "Liels un mazs" direktore Alīse Nīgale akcentē, ka BRAW ir viena no starptautiski visplašāk zināmajām balvām bērnu grāmatniecības jomā, tā tiek pasniegta kopš 1966.gada. Viņa apliecina, ka BRAW balva noteikti ir bijis viens no izdevniecības mērķiem un nozīmē pastiprinātu uzmanību starptautiskajā bērnu grāmatu izdevēju vidē, kas gan izdevniecībai "Liels un mazs", gan grāmatas autoriem paver tālākas sadarbības un panākumu iespējas.

Katru gadu tiek apbalvotas grāmatas piecās pamatkategorijās - daiļliteratūra, izziņas grāmatas, komiksi, "Opera Prima" par debiju un "New Horizons" par īpaši novatorisku grāmatu, lai izceltu izdevēju un autoru radošo sniegumu grāmatu dizaina, ilustrāciju un poligrāfiskā veidola ziņā, kā arī spējā uzrunāt jaunos lasītājus. Katru gadu balvai ir arī viena vai vairākas īpašās kategorijas, šogad tā ir dzeja.

Grāmata "Laimes bērni" turpmāk vienmēr atradīsies arī Boloņas bibliotēkā "Salaborsa", kur pieejama visu BRAW godalgoto grāmatu kolekcija.

Grāmatas izdošanu atbalstīja Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā "Kultūrelpa".

Kā norāda Nīgale, attīstīt bērniem domāto latviešu oriģinālliteratūru un ilustrāciju, tostarp bilžu grāmatas, ir viens no bērnu grāmatu izdevniecības "Liels un mazs" pamatuzdevumiem, un tajā pats galvenais ir būt aktīvam spēkam, kas rosina un stimulē jaunu darbu tapšanu, ietekmē procesu.