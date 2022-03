Kauņā viesosies pasaulslavenā performanču māksliniece Marina Abramoviča

Tāpat Kauņā, kas šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, būs Abramovičas izstāde "Memory of Being" - tā no 30. marta būs lūkojama Kauņas gleznu galerijā.

31. martā 75 gadus vecā Abramoviča sava talanta cienītājiem un arī citiem interesentiem sniegs lekciju Kauņā, hallē "Žalgirio Arena".

Izstāde "Memory of Being" ir viens no nozīmīgākajiem Kauņas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotajiem notikumiem. Izstāde aplūkos mūsdienu mākslas pasaules slavenības Abramovičas veikumu no sešdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām. Izstāde balstīta uz Abramovičas darbu "The Cleaner" sērijas - tie aizsākās 2017. gadā Stokholmā un savu konceptuālo finišu piedzīvoja 2020. gadā mākslinieces dzimtajā Belgradā. Togad dzimtenē viņa savu veikumu izrādīja pēc gandrīz pusgadsimta ilga pārtraukuma.

Pasaulslavenā serbu performanču māksliniece Marina Abramoviča. (Foto: Publicitātes)

Abramovičas lekcija Žalgirio Arena" būs ne tikai iespēja redzēt mākslinieci un uzzināt ko sīkāk par viņas darbiem un pasaules uzskatiem, bet arī iespēja ziedot ukraiņu kultūras programmas attīstībai Kauņā. ŠĪ programma veidota, cenšoties atbalstīt tos ukraiņu māksliniekus, kas kara laikā Kauņu un Lietuvu izvēlējušies kā savu patvērumu.

Pasaulslavenā serbu performanču māksliniece Marina Abramoviča. (Foto: Publicitātes)